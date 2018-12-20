MONATIK – Все, что мне нужно: вийшов саундтрек до фільму Секс і нічого особистого

Український співак Дмитро Монатік (MONATIK) випустив новинку "Все, что мне нужно". Пісня була створена спеціально для гарячої романтичної комедії "Секс і нічого особистого" і стала офіційним саундтреком фільму. Зацініть!

Фільм "Секс і нічого особистого" вийде в прокат вже 20 грудня 2018-го, і в ньому прозвучить одразу два хіти виконавця MONATIK'а. Крім новинки "Те, від чого без розуму", яка стала саундтреком стрічки, ми також почуємо трек "То, от чего без ума".

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"Нам показали танцювальну сцену з головними героями. А це те, що особисто мені максимально імпонує. Тому що ми знаємо, що таке поєднувати душу з танцем. Тут йдеться про любов – про те, що в підсумку виявляється найважливішим душевним станом головного героя стрічки. Саме цей настрій ми намагалися впровадити в пісню – сукупність танцю душі і тіла", – прокоментував прем'єру MONATIK.

MONATIK — Все, что мне нужно – слухати онлайн саундтрек фільму Секс і нічого особистого:

Текст і слова пісні MONATIK – Все, что мне нужно

Ловить себя на мыслях глупых нетрудно

Целую ветер не в губы, а как друга

Летая соло в облаках, так нудно

Целуют люди ветер, как супруги

Я не разбираюсь на запчасти

Теперь мне это чуждо

Для полного счастья

Понял, что нужно.

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно!

Уже столько дней, а я все думаю о ней

Ты мне нужна одна, ты одна

Сейчас обращаюсь непосредственно к ней

Ты мне нужна одна, ты одна

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно!

Ты – все, что мне нужно,

Все, что мне нужно!

Ты – все, что мне нужно,

Все, что мне нужно!

Я силу воли тренирую

Я против грусти протестую

Зачем мне нужна она?

Ведь есть только ты одна.

С тобой не разбираюсь на запчасти

Терпеть теперь мне это чуждо.

Для полного счастья

Понял, что нужно

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно!

Уже столько дней, а я все думаю о ней

Ты мне нужна одна, ты одна

Сейчас обращаюсь непосредственно к ней

Ты мне нужна одна, ты одна

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно!

Ты – все, что мне нужно,

Все, что мне нужно!

Ты – все, что мне нужно,

Все, что мне нужно!

Эй, не море, не бескрайний океан

Не сны, не горизонты новых стран

Жара на протяжении долгих лет

Не музыка, не ласковый рассвет

Без тебя всего этого нет!

Уже столько дней

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно,

Все, что мне нужно!

Ты – все, что мне нужно,

Все, что мне нужно!

Ты – все, что мне нужно,

Все, что мне нужно!

Монатік випустив нову пісню

"Ми не вперше працюємо над музикою для кінофільмів і чітко усвідомлюємо, що фінальний акорд залишає головний післясмак всього, що відбувається в кінострічці. Тому відповідальність була для нас колосальною. Щиро сподіваюся, що пісня посяде своє місце не тільки в кіно, але і у вашому житті", – резюмував MONATIK.

Шанувальникам артиста сподобалася новинка, а як вам свіжий трек?

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