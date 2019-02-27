Ви здивуєтесь: учені розповіли, чому віра корисна

Американські вчені виявили, чому корисно бути релігійним. Щоправда, йдеться про розумну віру, а не фанатизм.

Науковці з Колумбійського університету дійшли до висновку, що віра здатна захищати людей від депресії та емоційних розладів. Річ у тому, що деякі люди генетично мають підвищені ризики до депресії. Якщо хтось з батьків або ж обоє схильні до цього захворювання, то у дітей ризики збільшуюся удвічі і навіть у чотири рази.

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Недавні ж дослідження виявили, що дорослі люди з вищою ймовірністю депресивних розладів мають можливість захиститись, якщо відвідують церкву та належать до якоїсь релігії. Це дозволяє запобігати рецидивам.

Як віра впливає на психічне здоров'я

Обстеження 99 людей з різним рівнем сімейного ризику депресії показало, що люди, які були релігійними, мали стійкіший захист від цього захворювань. Відтак, віра є своєрідним захисним буфером між депресією та мозком.

"Ми виявили, що релігійна віра пов'язана з товстими кортикальними шарами у двосторонніх тім'яних і потиличних ділянках. Витончення кори в цих ділянках є стабільним біомаркером ризику депресії. Ми припустили, що більш товсті кортикальні шари служать компенсаторним або захисним механізмом", – наголосили науковці.

Як віра впливає на психічне здоров'я

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