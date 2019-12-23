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Ви здивуєтесь: що не можна робити натщесерце

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Що не можна робити голодним - фото 1
Що не можна робити голодним

Чимало людей допускаються однакових помилок вранці, роблячи певні речі натщесерце. Важливо розуміти, що нормальної роботи організму потрібен сніданок. Тому позбудьтесь цих звичок!

Ранкова кава стимулює вироблення кислоти у шлунку, що може викликати доволі неприємні відчуття, а також призводить до дефіциту серотоніну. Саме його і називають "гормоном щастя", тому ранок навряд чи стане добрим.

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Сік замість сніданку – також не найкраща ідея, адже і кислотність, і рівень цукру в ньому занадто велика для організму, який ще не почав нормально функціонувати. Та й загалом дієтологи не радять зловживати соком.

Що не можна робити голодним - фото 375772
Що не можна робити голодним

Жувальні гумки допомагають втамувати голод, однак і призводять до проблем з кишково-шлунковим трактом. Адже це чистий обман організму: через жування виділяється кислота, яка починає "з'їдати" пустий шлунок.

А от улюблене правило багатьох дієт, а саме лягати спати голодним, також не позитивно впливає на здоров'я. Часто відчуття голоду заважає повноцінно відпочити, тому фахівці рекомендують не нехтувати легкою вечерею за 2 години до сну.

Що не можна робити голодним - фото 375773
Що не можна робити голодним

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Джерело: newsyou.info
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