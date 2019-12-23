Ви здивуєтесь: що не можна робити натщесерце

Що не можна робити голодним

Чимало людей допускаються однакових помилок вранці, роблячи певні речі натщесерце. Важливо розуміти, що нормальної роботи організму потрібен сніданок. Тому позбудьтесь цих звичок!

Ранкова кава стимулює вироблення кислоти у шлунку, що може викликати доволі неприємні відчуття, а також призводить до дефіциту серотоніну. Саме його і називають "гормоном щастя", тому ранок навряд чи стане добрим.

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Сік замість сніданку – також не найкраща ідея, адже і кислотність, і рівень цукру в ньому занадто велика для організму, який ще не почав нормально функціонувати. Та й загалом дієтологи не радять зловживати соком.

Що не можна робити голодним

Жувальні гумки допомагають втамувати голод, однак і призводять до проблем з кишково-шлунковим трактом. Адже це чистий обман організму: через жування виділяється кислота, яка починає "з'їдати" пустий шлунок.

А от улюблене правило багатьох дієт, а саме лягати спати голодним, також не позитивно впливає на здоров'я. Часто відчуття голоду заважає повноцінно відпочити, тому фахівці рекомендують не нехтувати легкою вечерею за 2 години до сну.

Що не можна робити голодним

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