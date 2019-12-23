На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ось чому не варто відмовлятись від солодощів
-
- 44
Чимало ласунів вирішує попрощатись з усіма солодощами у раціоні, аби позбутись зайвої ваги чи покращити здоров'я, однак така відмова насправді може лише принести більше проблем. Детальніше читайте далі.
Дієтологи Бріджит Цейтлін пояснила, що насильницька відмова від солодощів може насправді призвести до додаткових проблем вже психологічного характеру, тому краще таке не практикувати.
І ще: Як у Швеції боротимуться з відсутністю святкового настрою у людей
Чимало людей вважають, що, викинувши з раціону улюблені солодощі, зможуть повернути собі хорошу вагу та міцне здоров'я. Але варто розуміти, що не лише солодкі смаколики є причиною появи зайвих кілограмів, адже є чимало продуктів, від яких можна у рази швидше погладшати. Водночас, у періоди стресу саме до солодощів звертається більшість осіб.
Фахівець пояснює, що насильницька відмова від улюблених смаколиків лише посилює бажання з'їсти щось шкідливе, а це починає нове коло зривів, переїдання, набору ваги та серйозніших психічних проблем.
Тому Цейтлін наголошує, що не потрібно робити їжу джерелом стресу. Спробуйте уважніше стежити за раціоном, але без жорстких обмежень. Тим більше не варто одразу ж сварити себе за шматочок торта. Краще сказати собі, що ви любите власне тіло і хочете, щоб воно було здоровим.
Читайте також: Як не з'їхати з глузду від різдвяної музики: корисні поради Супрун
-
13:17Новий Rolls-Royce Phantom розфарбували графіті: яскраві фото
-
12:48Скажений рій бджіл поклав на газон футбольні команди: курйозне відео
-
12:24У Tesla після прошивки з'явилася гра нарди і покращений автопілот
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
11:52Випадкові танці на кризі здивували мережу: епічне відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:45Зеленський потрапив на підсумкову обкладинку журналу The Week
-
11:27Міс Погана поведінка: вийшов трейлер нового фільму з Кірою Найтлі
-
11:13Віталій Кличко зареєструвався в TikTok: перші веселі відео
-
10:5346-річна Хайді Клум показала голе фото у ванні
-
10:42Українські пожежні випустили незвичайний календар на 2020 рік
-
10:26Ви не повірите, як всередині виглядає цей старий сарай
-
10:14У TikTok показали на відео, як австралійські пожежні беруть воду з басейнів жителів
-
09:50Ось чому не варто відмовлятись від солодощів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:31Відома пишногруда модель розбурхала мережу гарячим фото без білизни (18+)
-
09:15Рятувальники попереджають українських водіїв про негоду
-
08:55Український завод спецтехніки представив унікальний автомобіль: фото
-
08:33Спокуслива гравець у покер показала нові фото без одягу
-
08:17Корабель NASA, якому не вдалося зістикуватися з МКС, повернувся на Землю: відео
-
07:57Автолюбителі відновили легендарний раритетний автомобіль з Трансформерів: фото
-
07:33Надя Дорофєєва в екстремальному міні розбурхала гарячим кадром
-
07:15Погода в Україні 23 грудня: мокрий сніг та квітнева температура
- 22 грудня
-
21:55Винахідлива вчителька показала будову тіла людини на собі з допомогою купальника: фото
-
21:2123 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
07:15Погода в Україні 23 грудня: мокрий сніг та квітнева температура
- 22 грудня
-
21:55Винахідлива вчителька показала будову тіла людини на собі з допомогою купальника: фото
-
18:50Дівчина тижня: безсоромна Карін Ноель, яка обожнює мандри і зйомки для Playboy (18+)
-
16:20З чим носити і як поєднувати короткі чоловічі штани: 10 модних образів у фото
-
14:22Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:53Тест: яка ти зимова пісня
-
08:54Кларксон вибрав найкращі і найгірші автомобілі 2019 року
- 21 грудня
-
21:22Та знімись ти вже у порно: оголена Настя Каменських обурила користувачів мережі (18+)
-
19:18Рейтинг мільярдерів-невдах: хто цього року посів перше місце
-
16:13Розвели на рівному місці: огляд найбільш суперечливого смартфона року – Xiaomi Mi Note 10
-
13:10ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом
-
11:17Українські фільми 2019 року: найкращі кінопрем'єри за версією Радіо МАКСИМУМ
-
08:17Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня
- 20 грудня
-
21:55На порносайтах з'явилися відео з індичками: чим вони корисні для чоловіків
-
19:00Від сумного Кіану до Малюка Йоди: весела добірка найкращих мемів десятиліття
-
16:36В Україні з'явиться відеофіксація іспиту на водійські права: як це працюватиме
-
14:15Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим
-
12:00ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х
-
11:35В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт
-
08:10KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні
-
07:17Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
17:365 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять