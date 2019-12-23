Ось чому не варто відмовлятись від солодощів

Чимало ласунів вирішує попрощатись з усіма солодощами у раціоні, аби позбутись зайвої ваги чи покращити здоров'я, однак така відмова насправді може лише принести більше проблем. Детальніше читайте далі.

Дієтологи Бріджит Цейтлін пояснила, що насильницька відмова від солодощів може насправді призвести до додаткових проблем вже психологічного характеру, тому краще таке не практикувати.

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Чимало людей вважають, що, викинувши з раціону улюблені солодощі, зможуть повернути собі хорошу вагу та міцне здоров'я. Але варто розуміти, що не лише солодкі смаколики є причиною появи зайвих кілограмів, адже є чимало продуктів, від яких можна у рази швидше погладшати. Водночас, у періоди стресу саме до солодощів звертається більшість осіб.

Чому не можна обмежувати себе у солодощах

Фахівець пояснює, що насильницька відмова від улюблених смаколиків лише посилює бажання з'їсти щось шкідливе, а це починає нове коло зривів, переїдання, набору ваги та серйозніших психічних проблем.

Тому Цейтлін наголошує, що не потрібно робити їжу джерелом стресу. Спробуйте уважніше стежити за раціоном, але без жорстких обмежень. Тим більше не варто одразу ж сварити себе за шматочок торта. Краще сказати собі, що ви любите власне тіло і хочете, щоб воно було здоровим.

Чому не можна обмежувати себе у солодощах

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