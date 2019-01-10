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Ви здивуєтесь! Ця рослина знижує апетит

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Запах м'яти зменшує апетит - фото 1
Запах м'яти зменшує апетит

Названо рослину, яка навіть своїм запахом може позбавити відчуття голоду.

Американські дієтологи дійшли до висновку, що саме м'ята може ефективно боротись із переїданням та, як наслідком, ожирінням. Річ у тому, що навіть запах цієї рослини втамовує відчуття голоду.

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Це підтвердило дослідження, під час якого експерти стежили, як запах м'яти впливає на кількість спожитих калорій під час трапези. Виявилось, що піддослідним менше хотілось їсти, коли у повітрі відчувався аромат м'яти, тому не переїдали та зменшувати власні порції.

Запах м'яти зменшує апетит - фото 300043
Запах м'яти зменшує апетит

Учені вважають, що речовини у в олії м'яти впливають на рецептори мозку, допомагаючи втримувати під контролем своє харчування. До слова, раніше було підтверджено, що запах цієї рослини позитивно впливає на загальну роботу мозку, уповільнюючи його старіння.

"Одна чашка чаю м'яти або крапля ефірної олії м'яти, нанесена на зап'ястя, допоможуть позбутися від болісного відчуття голоду", – наголошують експерти.

Запах м'яти зменшує апетит - фото 300044
Запах м'яти зменшує апетит

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Джерело: zdorovia.com.ua
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