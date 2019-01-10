ТОП-5 продуктів, які допоможуть розслабитися

Від здатності до розслаблення або релаксації залежить дуже багато чого, включаючи й тривалість нашого життя. Експерти назвали 5 продуктів, які дозволяють швидше позбутися від стресу.

Овочевий суп. Не відмовляйтеся від задоволення поласувати тарілкою гарячого супу, який ефективний не тільки при застуді та інших інфекціях, а й у справі боротьби з хронічним стресом. Суп заспокоює нерви, особливо в тому випадку, якщо він не містить м'яса. Додайте побільше помідорів, часнику, чебрецю, шпинату і зеленого перцю.

Віддайте перевагу овочевим супам / Tesco Real Food

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Горіхи і насіння. Чудові джерела магнію, селену, цинку і вітаміну Е, горіхи і насіння заспокоюють мозок і знижують рівень стресу. Арахіс і гарбузове насіння містять особливо багато магнію, тому вони виключно корисні для здоров'я.

Яйця. Насичені амінокислотами, найціннішою з яких є триптофан. Саме він дозволяє мозку розслабитися. Варіть яйця щоранку і їжте їх для того, щоб позбутися від хвилювань.

Яйця дозволяють вам розслабитися / Cooking Light

Банани. Калій та магній роблять банани чудовими м'язовими релаксантами, які допомагають нам заспокоїтися. Банани містять триптофан, що сприяє виділенню серотоніну в мозок, завдяки чому ми і відчуваємо себе краще.

Селера. Завершує наш невеликий список селера, яка заслужено вважається антидотом стресу. Вона дозволяє справлятися з різними проблемами, включаючи і підвищений рівень стресу. Селера ефективно контролює артеріальний тиск, допомагаючи розслабитися. Просто додайте трохи селери в салати або супи.

Додайте до страв селеру / diet-health

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