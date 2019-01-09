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Названо фрукти, які можна їсти з кісточками
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Експерти в області харчування розповіли про те, які фрукти можна їсти разом з кісточками.
Кісточки цих фруктів не просто не принесуть шкоди, якщо з'їсти їх, – вони ще й дуже корисні.
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Кавун. Кавунові кісточки на 35% складаються з білка, що зміцнює м'язи, а також важливого для балансу цукру і холестерину в крові. Крім того, позитивний вплив кавунових кісточок було виявлено при хворобах сечостатевої системи, каменях у нирках.
Диня. Вживання насіння дині сприяє виведенню жовчі при холециститі, захищає від появи каменів у нирках. Насіння дині по-особливому корисне для чоловіків: воно покращує якість сперми. У цьому насінні міститься вітамін А, вітамін PP та фолієва кислота, яка необхідна для підвищення інтелектуальних здібностей і приносить величезну користь вагітним жінкам, адже сприяє нормальному розвитку плода на ранніх етапах.
Виноград. Виноградні кісточки містять речовини, що захищають клітини організму від окислення і передчасного старіння, – їх вживання дозволяє організму легше переносити несприятливий вплив навколишнього середовища. Також відомо, що виноградні кісточки мають властивість зміцнювати стінки судин і запобігати утворенню тромбів.
Цитрусові. Кісточки цитрусових відрізняються дуже високою концентрацією антиоксидантів. Мандаринові кісточки виявляють здатність зупиняти розвиток ракових клітин і нормалізувати тиск, покращувати стан нервової системи. Лимонні кісточки сприяють омолодженню, використовуються в боротьбі з головним болем і підвищеним тиском. Апельсинові кісточки позитивно впливають на стан травної, нервової систем, сприяють позбавленню від депресії.
Фініки. Кісточки фініків використовують для приготування настоянок, відварів, корисних при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Крім того, фінікові кісточки подрібнюють в порошок, ефективний при лікуванні каменів у нирках, а також використовуваний для боротьби з розладами шлунково-кишкового тракту і запальними захворюваннями.
Гранат. Гранатові кісточки корисні для оздоровлення серця і в боротьбі проти раку: вважається, що компоненти, які містяться в них, підвищують живучість здорових клітин.
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