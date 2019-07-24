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Ви здивуєтесь: чому корисно слухати музику
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Науковці розповіли, як музика впливає на організм та стан здоров'я. Це обов'язково варто знати кожному.
Чимало людей не уявляє свого життя без музики, однак це не просто ідеальна настроєва річ, від якої бувають мурашки по шкірі. Виявилось, що улюблений плейлист ще позитивно впливає на здоров'я.
І ще: Найкращі пісні тижня: ідеальний плейлист літа
Корисні властивості музики:
- Допомагає мозку залишатись молодим. Вивчення та прослуховування музики надає мозку значну кількість сенсорної інформації, що дозволяє йому постійно бути у тонусі.
- Позбавляє стресу. Приємна і заспокійлива музика допомагає знизити рівень кортизолу, а також сприяє виробленню дофаміну, покращуючи настрій.
- Додає уважності. Виявилось, що захоплення класичною музикою допомагає покращити зорову увагу людей.
- Покращує когнітивні здібності. Прослуховування музики допомагає людям швидше опрацьовувати нову інформацію.
- Полегшує сприйняття мов. Американські учені виявили, що музика допомагає дітям освоювати мову значно швидше.
Користь музики
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Джерело: zdorovia.com.ua
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