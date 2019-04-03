Ви здивуєтесь: чому грейпфрут варто їсти щодня

Грейпфрути є популярними фруктами у багатьох дієтах, однак їх варто вживати не лише тим, хто хоче схуднути. Чому потрібно їсти грейпфрут щодня - читайте далі.

Дієтологи пояснили, що грейпфрут є дуже корисним не тільки для тих людей, які страждають від зайвої ваги. За словами фахівців, цей цитрус чудово підходить для весняного періоду, коли організму бракує вітамінів, але це не єдина причина його вживати.

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Відповідно до даних кардіологічної асоціації США, щоденне вживання грейпфрутів допомагає знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань у жінок на 19%. До того ж, фрукт зміцнює імунітет, адже містить вітаміни А та С, які протидіють шкідливим мікроорганізмам та зменшують ймовірність запальних процесів.

Чому щодня корисно їсти грейпфрут

Також тим, хто регулярно вживає грейпфрути, можуть не перейматись через зневоднення, адже він містить майже 88% чистої води. Але перед тим, як активно вводити фрукт до раціону, краще попередньо проконсультуватись з лікарем.

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