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Ви все робили неправильно: учені розповіли, як гладити кота
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Фахівці вважають, що люди абсолютно неправильно гладять котів. І ви не повірите, але це приносить негативні емоції вашим пухнастикам. Тож учені вирішили розповісти, як правильно гладити кота. Ви будете враженими.
Доктор Лорен Фінка, експертка з поведінки кішок з Університету Ноттінгем Трент, розповіла, що попри те, що деяким котам подобається погладжування, більшість з них віддали б перевагу іншій взаємодії. Вона не лише пояснила, чому коти дозволяють себе гладити, а й порадила, як робити це правильно.
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Домашні улюбленці терплять, бо знають: пізніше вони отримають багато переваг у вигляді їжі, уваги й іграшок. Важливо пам'ятати, що за своєю природою кішки несоціальні тварини, тому якщо ви підозрюєте, що ваш кіт терпить погладжування тільки, щоб отримати щось натомість, то ви абсолютно праві.
"З наукової точки зору ми знаємо про це дуже мало. Але дослідження показали, що, коли кішок гладять до основи хвоста, це може викликати у них найбільш негативні поведінкові реакції", – зазначає Фінка.
Крім нижньої частини спини, Фінка радить триматися якомога далі від живота, оскільки еволюційно кішки звикли захищати цю область тіла. Життєво важливі органи оголені в районі пупка, у результаті чого дотик до цієї частини може ними сприйматися як загроза.
"Однак варіантів того, що їм подобається також достатньо. Кішки, з якими люди добре поводяться з самого раннього віку, особливо у "чутливий" період від двох до восьми тижнів, з більшою ймовірністю отримають задоволення від такого поводження. Проте навіть якщо котик нявкає і треться об вас, це ще не означає, що йому подобається, коли ви його пестите і мнете", – додає Фінка.
За її словами, потрібно, в першу чергу, звертати увагу на мову тіла кішки. При подразненні вони можуть дуже різко повернути голову до ваших рук або ж різко подивитися на вас. Зазвичай в таких ситуаціях її вуха злегка повернені або плескаті. Також можна помітити облизування носа або легке посмикування хвостом. Поряд з раптово здибленою шерстю, хвіст, притиснутий до землі, також є негативним знаком (в той час, як піднятий зазвичай асоціюється з позитивними емоціями).
Проте у кішки є області тіла, при доторканні яких вона отримує задоволення – переважно морда, особливо щоки та частина під підборіддям.
"Ймовірно, це пов'язано з тим, що ці області містять багато залоз, що виділяють запах. Мало того, що кішки люблять поширювати свій запах, так ще і стимуляція цієї області приносить їй насолоду", – пояснює Фінка.
Звичайно, ваша кішка може любити, коли її гладять і в інших місцях. Якщо ви сумніваєтеся, шукайте сигнали "позитивного збудження": муркотіння, тертя об ваші ноги, ніжне погойдування хвостом з боку в бік – все це хороші ознаки.
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