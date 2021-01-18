Коти, які зламались: епічні фото, які розвеселять до сліз

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, а ці котики не стали винятком з правил. Навіть такі милі пухнастики інколи можуть бути не зовсім фотогенічними.

Кожен власник кота знає, що ця тварина інколи може поводитись дуже дивною. Далеко не завжди це чарівна істота, яка готова муркотіти у сумні вечори. Трапляється й таке, що котики роблять епічні речі, які дуже складно пояснити.

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Приміром, чому б не заснути у незручному місці або не показати всю свою гнучкість перед сусідами? Або завітати до свого господаря у душі, перевірити кактус на смак, а телевізор на міцність? Саме в такі моменти власники зуміли зробити кумедні фото, які точно змусять усміхатись:

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