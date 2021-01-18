На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Коти, які зламались: епічні фото, які розвеселять до сліз
-
- 36
Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, а ці котики не стали винятком з правил. Навіть такі милі пухнастики інколи можуть бути не зовсім фотогенічними.
Кожен власник кота знає, що ця тварина інколи може поводитись дуже дивною. Далеко не завжди це чарівна істота, яка готова муркотіти у сумні вечори. Трапляється й таке, що котики роблять епічні речі, які дуже складно пояснити.
І ще: Епічні фото інтер'єрів, які суперечать здоровому глузду (фото)
Приміром, чому б не заснути у незручному місці або не показати всю свою гнучкість перед сусідами? Або завітати до свого господаря у душі, перевірити кактус на смак, а телевізор на міцність? Саме в такі моменти власники зуміли зробити кумедні фото, які точно змусять усміхатись:
Читайте також: Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись
-
08:50Сильвестр Сталлоне поділився рідкісним знімком з дружиною і трьома дочками
-
08:24Дослідники з'ясували, у котрі години сняться найдивніші сни
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
-
07:15Коти, які зламались: епічні фото, які розвеселять до сліз
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
21:2518 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Авто Дональда Трампа пустять з молотка за шаленою ціною
-
20:24Футболіст донецького Олімпіка пофарбував волосся у сміливий колір: фото
-
19:53У Epic Games Store безкоштовно роздають святкове видання Star Wars Battlefront 2
-
19:25Названа причина перезапуску серіалу Секс і місто
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
18:22Гороскоп на 18 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Справжня магія: MONATIK показав приголомшливе фото з відпочинку на Мальдівах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:23Другу за висотою вершину на планеті вперше підкорили взимку: фото
-
16:52В Одесі через значні морози "закипіло" море: кадри захоплюючого природного явища
-
16:20Погода на Водохреще 2021: синоптик розповіла, чи втримаються морози і снігопади
-
15:49В Індонезії зірки Instagram стали пріоритетною групою для вакцинації
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:50Названа офіційна Зелена столиця Європи 2021 року
-
14:19Жінка хотіла зняти окуляри, але стала зіркою Reddit (відео)
-
13:56Найгарячіша гравець у покер показала відверті фото у спідньому (18+)
-
13:24ТОП-3 ефективні поради, які дозволять впоратись з будь-якою справою
-
12:56Чому корисно їсти щодня по одному яблуку
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня
- 16 січня
-
21:18Учені назвали вагому причину частіше займатися сексом
-
18:18alyona alyona стала лауреаткою музичної премії Music Moves Europe Talent Awards 2021
-
15:18До дня народження Кейт Мосс: як змінилася спокуслива британка, фото 18+
-
12:15Як відпочивали The Beatles до всесвітньої слави: рідкісні фото
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня
- 15 січня
-
22:00Пісні на вірші Івана Франка у сучасному виконанні: ТОП 30 інтерпретацій поезії Каменяра
-
19:12На Netflix з'явився перший фільм з українською озвучкою та субтитрами
-
17:23Що приготувати на вечерю взимку: найкращий рецепт
-
14:13Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо
-
11:53Що робити, якщо відмовили в обслуговуванні українською: інструкцію від мовного омбудсмена
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня
-
07:17Погода в Україні 15 січня: посилення морозів та ожеледиця
- 14 січня
-
21:442 прості поради, які допоможуть встигати значно більше
-
18:24Представлено Samsung Galaxy S21: технічні характеристики, огляд і ціни
-
15:15Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+)
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
- 13 січня
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"