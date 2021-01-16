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Камера GoPro зняла напад левиці: відео, на якому кожен може відчути себе жертвою хижачки
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Якщо у вас вдома є кіт, то цей ролик з левицею однозначно повеселить. Вона поводиться точно так само, як маленькі хатні чотирилапі. Завдяки ролику, який зняла екшен-камера GoPro, ми можемо побачити напад левиці з позиції жертви хижачки. Хоча, будемо чесні, воно більше веселить, ніж лякає.
25-річний фотограф Гаррі Влахос побував на сафарі у національному парку Південна Луангва в африканській Замрії. Там же йому вдалося зняти кумедний ролик з левицею, який відразу ж став вірусним.
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Помітивши прайд, оператор вирішив познайомитися з нею ближче. Але коли його радіокерована машинка зі встановленою на ній камерою GoPro наблизилася до сімейства, на рухомий предмет відразу ж зреагувала одна з левиць.
Героїня спочатку обнюхала радіокерований пристрій, потім трохи побавилася з машинкою своїми масивними лапами. А після цього, без жодних церемоній, схопила камеру пащею та понесла до інших левів. Усе це GoPro знімала, даючи уявлення про те, як це – бути здобиччю левиці.
За словами Гаррі Влахоса, він злякався, що тварина наковтається пластика. Але вона лише "спробувала на зуб" гаджет, який потрапив їй до лап. Після цього камера перестала її цікавити. Перш ніж забрати пошарпану камеру, власник разом з гідом вичікував пів години, перш ніж звірі втратили до неї зацікавленість.
Коли я подивився відзнятий матеріал, я був настільки щасливий, що камера записувала не просто небо, а фокусувалася на леві. Навіть коли левиця підняла її та поклала у пащу, ви все одно могли прекрасно бачити її горлянку. У левиці безумовно є досвід зйомок дикої природи, – жартома розповів Влахос.
Цей ролик однозначно зробить ваш день. Тим паче що ви побачите, наскільки левиця схожа на вашу кішку, яка гордовито походжає по дому.
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