Ви не "Za перемогу", ви "Za геноцид в Україні": Різатдінова до російських спортсменів

Ганна Різатдінова звернулася до російських спортсменів. Олімпійська призерка з художньої гімнастики закликала їх не бути інструментом для пропаганди Кремля.

Заклик до російських спортсменів Ганна Різатдінова опублікувала на своєму інстаграмі. Супроводжується її публікація серією світлин з літерами "Z".

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Ганна Різатдінова обурена тим, наскільки пропагандистським був концерт на стадіоні "Лужники", що у Москві. Під час нього російські спортсмени сформували ту саму літеру "Z", яку своїм символом уже зробили окупанти.

"Як мати своєї дитини, я б ніколи не дозволила сину брати участь у подібному!", – наголосила вона.

Гімнастка підкреслила, що ситуація нагадує "бенкет під час чуми". Її приголомшує той факт, що росіяни влаштовують свято під час того, як в Україні їхні же військові вбивають безневинних людей, руйнують міста.

І після побаченого, ви хочете сказати, що "спорт поза політикою?!", – запитала вона.

Українська спортсменка додала, що низько використовувати для пропаганди дітей. Зокрема тому, що вони не розуміють, у чому беруть участь.

"Виходить, що це політичне зґвалтування! Інша річ, дорослі спортсмени, які усвідомлено одягають екіпірування з літерою "Z". Я чітко розумію, що вам сказали брати участь у цьому ваші тренери. Але ви хоч розумієте, що означає ваш символ "Z"?! Ви не "Zа перемогу", ви "Zа геноцид в Україні", – наголосила Різатдінова.

Раніше до росіян звернулися співак Макс Барських, а також кліпмейкер Алан Бадоєв. Вони також засудили концерт на "Лужниках", під час якого відзначали річницю анексії Криму.

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