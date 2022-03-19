"Раби залишаються рабами": як Макс Барських відреагував на концерт на "Лужниках"

У п'ятницю, 18 березня, на "Лужниках" відбувся справжній шабаш, адже концертом це назвати неможливо. Під час нього окупанти відзначали річницю приєднання (викреслюємо) – анексії – Криму.

Свою думку стосовно цього залишив український співак Макс Барських. Він у своєму інстаграмі присвятив "концерту" цілий пост.

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Виконавець зізнався, що йому дуже складно підібрати слова. А все тому, що поки в Україні обстрілюють мирне населення, на Росії святкують.

"У мене просто не вкладається в голові, як можна бути настільки не людяними? Порівняйте, скільки людей зібралося на стадіоні і скільки виходило на мітинги. Цим все сказано", – підкреслив він.

Макс Барських додав, що раби залишаться рабами. І нехай вони продовжують вихваляти свою ганебну армію.

Фашисти – це найм'якше слово, яке можна підібрати. Ця нація для мене мертва – назавжди!, – наголосив він.

Раніше "святкування" розкритикував кліпмейкер Алан Бадоєв. Він назвав Володимира Путіна сучасним Адольфом Гітлером.

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