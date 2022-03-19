Дмитро Комаров і Маша Єфросиніна потрапили до списку "ворогів Росії"

Росія продовжує бити рекорди з безглуздості вчинків. От, наприклад, країна-агресорка поповнила список "ворогів Росії" українськими телеведучими Дмитром Комаровим, а також Машою Єфросиніною.

Відразу ж зауважимо, що жоден із них не засмутився цьому. Ба більше, що Маша, що Дмитро у своїх інстаграмах висловили свою думку стосовно внесення у список.

Варте уваги: Тривога: SHUMEI представив потужну пісню, від якої мороз по шкірі

Маша Єфросиніна була максимально лаконічною:

"От і день не пройшов дарма. Слава Україні!", – написала вона.

Натомість Дмитро Комаров опублікував чималенький пост. У ньому він пожартував, що приймає вітання.

"Почесне звання "Ворог Росії" від Комітету захисту національних інтересів. Отже, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям в очі", – написав він.

Також ведучий додав, що у нього непогане товариство: і Макаревич, і Кличко, і Гребенщиков, і Навальний.

Він зазначив, що зараз дуже просто визначити, яка зі сторін бреше. Ясна річ, що це робить та, яка вводить тотальну цензуру, забороняє відкривати роти, знищує незалежні ЗМІ, а також вводить списки заборонених.

Я мріяв поїхати у Північну Корею. Встигнути побачити минуле у сьогоденні. Але це тепер неактуально. Північна Корея у світлі сьогоднішніх подій скоро здаватиметься просунутою країною, – іронічно додав Комаров.

Підозрюємо, що з кожним днем цей список поповнюватимуть все більше й більше українських знаменитостей. І це прекрасно, адже пора нарешті визначитися з тим фактом, що культура, мистецтво та шоубіз просто не можуть бути поза політикою. Особливо, коли на твою країну нападають!

Читайте також: Олег Скрипка представив круту кричалку "Героям слава!"