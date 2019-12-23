Ви не повірите, як всередині виглядає цей старий сарай

Архітектори подарували друге життя старому закинутому сараю, перетворивши його у помешкання для відпочинку. Ззовні ця будівля не вражає, але всередині виглядає справді сучасно!

Архітектурне бюро La Firme допомогло переробити занедбаний великий сарай у гостьовий дім для відпочинку. Клієнти звернулись до студії, щоб врятувати від повноцінної розрухи старий сарай поряд з їхнім заміським будиночком у канадському місті Квебек.

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Тоді професіонали вирішили зберегти місцеві архітектурні особливості, через що структура майже не змінилась, але всі конструкція отримала оновлений вигляд ззовні, а всередині справді сучасний дизайн. Світлі кольори, чимало дерева та скла - незвичайний будиночок на 418 квадратних метрів має три поверхи, включно з верхнім ярусом та підвалом.

А родзинкою є їдальня на першому поверсі з 10-метровою скляною стіною панорамних вікон, з яких відкривається розкішний вид. З іншого боку розміщується вітальня з каміном, кухня, телезал та кімната з більярдом. На верхньому ж ярусі є 4 спальні та три ванни. Ось що приховує колись забутий сарай!

Автор всіх фото: Ulysse Lemerise Bouchard

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