У залі Ради Європи вперше в історії пролунав Гімн України: промовисте відео

Гімн України у залі Ради Європи / кадр з відео

У французькому Страсбурзі на засіданні Ради Європи пролунав гімн України. Це сталося вперше в історії існування цієї організації.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Чиновниця у складі української делегації виступила на Конгресі Ради Європи. Вона закликала закрити небо над Україною.

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Як видно з кадрів відео, на засіданні організації частина депутатів була з українськими прапорами.

Гімн України у головній залі Ради Європи! Будь-які слова зайві! Реакція європейських колег свідчить про все! Україна – член європейської сім'ї! Росія – країна-агресор та окупант. Продовжуємо працювати та відстоювати інтереси України. Доводимо позицію щодо необхідності закриття неба. Віримо у ЗСУ та впевнені у нашій перемозі. Слава Україні! – написала Замазєєва.

Рада Європи є найстарішою у Європі міжнародною організацією. Вона заснована у 1949 році.

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