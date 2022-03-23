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війна

Володимира Зеленського назвали найвпливовішою людиною Європи

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Італійці назвали Зеленського найвпливовішою людиною в Європі - фото 1
Італійці назвали Зеленського найвпливовішою людиною в Європі

Президента України Володимира Зеленського визнали найвпливовішою людиною Європи. До такого висновку дійшли читачі італійського видання Politico.

Видання щорічно влаштовує онлайн-голосування "Вибір аудиторії". Цьогоріч читачі віддали пальму першості президентові Володимир Зеленському.

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У грудні Politico уже опублікувало список з 28 найвпливовіших людей Європи. Утім, у світлі останніх подій читачам запропонували оновити список.

Один з учасників опитування "Вибір аудиторії", яке було запущене на початку березня, назвав Зеленського "маяком надії", який прагне "миру, демократії та порядності", поки Україна намагається протистояти вторгненню російських військ.

Зазначимо, що у всьому світі захоплюються сміливістю та незламністю Володимира Зеленського. Наш президент не лише залишається в Києві, а й щоденно звертається як до українців, так і всього світу. І до нього дослухаються. Про це свідчить та кількість санкцій, яку проти Росії уже запровадили. І ця кількість росте з кожним днем!

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