Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Шашлик з коропа в томатному соці: рецепт від Ольги Рябенко

  • 42
Шашлик з коропа - фото 1
Шашлик з коропа / YouTube

Пропонуємо вам апетитний рецепт для пікніка влітку. Для тих, хто не їсть м'яса – це ідеальний варіант шашлику.

Шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилась з підписниками рецептом неймовірно смачного шашлику з риби. Шукайте деталі його приготування на YouTube.

Цікаво: Ідеальний гарнір, який сподобається всім: приготуйте смачний кускус

Такої смачної рибки ви ще точно не їли! Це просто неймовірне поєднання смаку, ніжності, аромату та користі, – пише Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

  • Короп – 2 кг.

Маринад:

  • Томатний сік – 0,5 л;
  • Лимон – 1 шт;
  • Сіль – 1 ст.л;
  • Перець – 1-2 ч.л;
  • Копчена паприка – 1 ч.л;
  • Цибуля – 2 шт.

Процес приготування:

1. Рибу зачистити і розрізати на стейки.

2. З кожного шматка вирізати хребет та розрізати навпіл.

3. Цибулю нарізати на півкільця.

4. В миску покласти рибу та додати всі інгредієнти для маринаду, а цибулю сильно віджати.

5. Залишити маринуватися на 1-2 години.

6. Смажити до золотавого кольору.

Варто знати: Божевілля у склянці: у Китаї пропонують готувати лате з зеленою цибулею

Джерело: Ольга Рябенко
пропозиції партнерів
Новини