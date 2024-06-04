Шашлик з коропа в томатному соці: рецепт від Ольги Рябенко

Пропонуємо вам апетитний рецепт для пікніка влітку. Для тих, хто не їсть м'яса – це ідеальний варіант шашлику.

Шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилась з підписниками рецептом неймовірно смачного шашлику з риби. Шукайте деталі його приготування на YouTube.

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Такої смачної рибки ви ще точно не їли! Це просто неймовірне поєднання смаку, ніжності, аромату та користі, – пише Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

Короп – 2 кг.

Маринад:

Томатний сік – 0,5 л;

Лимон – 1 шт;

Сіль – 1 ст.л;

Перець – 1-2 ч.л;

Копчена паприка – 1 ч.л;

Цибуля – 2 шт.

Процес приготування:

1. Рибу зачистити і розрізати на стейки.

2. З кожного шматка вирізати хребет та розрізати навпіл.

3. Цибулю нарізати на півкільця.

4. В миску покласти рибу та додати всі інгредієнти для маринаду, а цибулю сильно віджати.

5. Залишити маринуватися на 1-2 години.

6. Смажити до золотавого кольору.

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