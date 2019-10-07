Ви – слабка ланка: у Porsche вразили заявою про новий Taycan

У Porsche стверджують, що перший в історії марки автомобіль з електричною силовою установкою може демонструвати свій вражаючий розгін знову і знову, на відміну від його водія. Власне, останнього в компанії вважають слабкою ланкою.

Як відомо, Porsche Taycan Turbo набирає 100 кілометрів на годину за 3,2 секунди, а версія Turbo S – всього за 2,8.

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Максимальна швидкість обох модифікацій складає 260 кілометрів на годину, але запас ходу відрізняється: 450 кілометрів у версії Turbo і 412 – у Turbo S. Однак не менш важливо, що Taycan готовий демонструвати заявлені характеристики раз за разом без втрати динаміки.

Принаймні, так заявив виданню Motoring глава розробки шасі проєкту Taycan Інго Альберс. Він запевняє, що "водій втомиться раніше, ніж автомобіль". За його словами, електрокар дозволяє розганятися в режимі launch control скільки завгодно, тому що його можливості не обмежено технікою, а лише водієм.

Ви стомитесь швидше, ніж ваш Taycan

Після 20 або 25 стартів з місця до 200 кілометрів на годину на межі можливостей ви здастеся, обіцяю, – додав Альберс.

Нагадаємо, що раніше Porsche показала процес складання Taycan. Спеціально для виробництва нової моделі компанія змінила складальну лінію та ввела в експлуатацію безпілотні транспортери. Весь процес створення машини відзняли і скомпонували в невеликий ролик.

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