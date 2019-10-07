Aston Martin показав найдорожчу модель у своїй історії

Компанія Aston Martin представила унікальний DBS GT Zagato, який стане частиною колекції з 19 автомобілів, присвяченої сторіччю італійського кузовного ательє. Купе отримало яскраво-червоний колір кузова, декор зі справжнього золота, "динамічні" грати радіатора та повністю карбоновий дах.

Aston Martin DBS GT Zagato побудований на базі найшвидшої серійної моделі британської марки – купе DBS Superleggera. Від машини-донора автомобіль відрізняється дахом з цільного шматка вуглепластику, гратами радіатора з рухомими "лусочками" з анодованого металу й іншими кузовними панелями. Всі 19 екземплярів DBS GT Zagato будуть пофарбовані в колір Supernova Red і прикрашені логотипами з 18-каратного золота.

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У салоні – чорно-червона колірна гамма, сидіння з оббивкою з утепленою шкірою, карбонові деталі з плетінням "атласний твил". Центральний тунель, виконаний у вигляді сідла, можна прикрасити надрукованим вуглепластиком, алюмінієм або золотом – в останньому випадку застосовується метод вакуумного напилення. На замовлення клієнта, використовуючи адитивні технології, Aston Martin готовий виготовити деталь з будь-якою фактурою і з будь-якого матеріалу.

Під капотом Aston Martin DBS GT Zagato зберігся 5,2-літровий мотор V12 з двома турбонагнітачами: він видає 725 сил (900 Нм) і розганяє звичайний DBS Superleggera до 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди. Динаміка розгону лімітованої версії поки не повідомляється.

Колекційне видання DBZ Centenary Collection присвячене 100-річному ювілею ательє Zagato. Крім сучасного DBS GT Zagato, до нього входить вінтажний DB4 GT Zagato Continuation – максимально наближена до оригіналу репліка культового спорткара 60-х.

Ціна машини – шість мільйонів фунтів стерлінгів. Вона продається тільки парою з реплікою DB4 GT Zagato.

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