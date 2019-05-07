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Весна у розпалі: Карпати засипало снігом (фото)

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Сніг у Карпатах 7 травня - фото 1
Сніг у Карпатах 7 травня / Юра Соломченко

Погода в Україні відзначилась раптовим снігопадом на заході країни. Замість весняного тепла Карпати зустріли засніженими просторами. Зібрали фото українських гір у снігу.

У ніч на 7 травня різке похолодання та циклон повернули частину країну у зиму. Івано-Франківщину та Карпати засипало снігом, а місцями опади продовжуються. Навіть голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк поділився відео зимових гір на своїй сторінці.

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"Ранок 7 травня 2019 рік Верховинський район Буковецький перевал. В горах цікаво і весело, хто не жиє у горах не зрозуміє", – весело відзначив він.

Відзначимо, що синоптики прогнозують потепління вже за кілька днів. А в соцмережах також діляться засніженими фото України посеред весни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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