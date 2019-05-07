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Рятувальники оголосили попередження для українців
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У ДСНС повідомили про різку зміну погоду у кількох областях України. Детальніше про погоду читайте на далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов у частині країни. Новий атмосферний фронт приніс чергову порцію дощів та посилення вітру.
Детальніше: Яку погоду очікувати в Україні 7 травня
"7 травня у західних областях значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом; пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Вночі 8-9 травня у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°(1 рівень небезпечності, жовтий). В Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3°(2 рівень небезпечності, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, через дощі та грози 7 травня підійметься рівень води на річках басейнів Прута та Сірета. За словами рятувальників, негода не матиме негативних наслідків та не загрожує ближнім населеним пунктам.
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