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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про різку зміну погоду у кількох областях України. Детальніше про погоду читайте на далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов у частині країни. Новий атмосферний фронт приніс чергову порцію дощів та посилення вітру.

Детальніше: Яку погоду очікувати в Україні 7 травня

"7 травня у західних областях значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом; пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Вночі 8-9 травня у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°(1 рівень небезпечності, жовтий). В Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3°(2 рівень небезпечності, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, через дощі та грози 7 травня підійметься рівень води на річках басейнів Прута та Сірета. За словами рятувальників, негода не матиме негативних наслідків та не загрожує ближнім населеним пунктам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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