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Карантин Коронавірус

У джакузі з сигарою: Шварценеггер закликав людей залишатися вдома (відео)

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Арнольд Шварценеггер - фото 1
Арнольд Шварценеггер / instagram

Американський актор Арнольд Шварценеггер, сидячи в джакузі з сигарою, закликав людей залишатися вдома на час карантину. Відеоролик артист опублікував в Instagram.

Так, Арнольд Шварценеггер порадив усім залишатися вдома, щоб знизити поширення коронавірусу, а ще не відвідувати місця з великим скупченням людей. При цьому актор з'явився у кадрі з сигарою в руках, розслабляючись у джакузі.

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"Деякі з нас не перебувають у самоізоляції і відвідують місця великого скупчення людей, пляжі, ресторани. Адже саме так вони можуть заразитися вірусом! Це погана ідея! Уникайте натовпу людей і залишайтеся вдома", – заявив Шварценеггер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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