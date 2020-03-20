У джакузі з сигарою: Шварценеггер закликав людей залишатися вдома (відео)

Американський актор Арнольд Шварценеггер, сидячи в джакузі з сигарою, закликав людей залишатися вдома на час карантину. Відеоролик артист опублікував в Instagram.

Так, Арнольд Шварценеггер порадив усім залишатися вдома, щоб знизити поширення коронавірусу, а ще не відвідувати місця з великим скупченням людей. При цьому актор з'явився у кадрі з сигарою в руках, розслабляючись у джакузі.

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"Деякі з нас не перебувають у самоізоляції і відвідують місця великого скупчення людей, пляжі, ресторани. Адже саме так вони можуть заразитися вірусом! Це погана ідея! Уникайте натовпу людей і залишайтеся вдома", – заявив Шварценеггер.

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