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Карантин Коронавірус

Ентоні Хопкінс показав, як розважається під час карантину зі своїм котом

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Ентоні Хопкінс показав, як розважається під час карантину зі своїм котом - фото 1

Під час коронавірусу багато знаменитостей вирішили залишатися вдома. Але це не заважає їм весело проводити час. Наприклад, відомий голлівудський актор Ентоні Хопкінс на карантині грає на піаніно для свого кота. Зацініть!

Ентоні Хопкінс сидить на самоізоляції зі своїм котом Нібло. Виявляється, що цей пухнастик дуже суворий поціновував музики.

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За словами актора, кіт поставив йому умову – Хопкінс має грати на піаніно, і тоді Нібло захистить його від коронавірусу. Актору довелося підкоритися пухнастику. На відео, яке Ентоні Хопкінс поширив у соцмережі твіттер, актор грає для свого кота Нібло й посміхається, коли спостерігає за реакцією улюбленця.

Актор підписав це відео так: "Нібло доглядає за моїм станом і вимагає, щоб я у відповідь розважав його... Коти..." Залишається сміятися!

До слова, британська преса припускає, що самоізоляція під час коронавірусу спричинить появу багатьох мемів за участю зірок.

До теми: Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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