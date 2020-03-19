Ентоні Хопкінс показав, як розважається під час карантину зі своїм котом

Під час коронавірусу багато знаменитостей вирішили залишатися вдома. Але це не заважає їм весело проводити час. Наприклад, відомий голлівудський актор Ентоні Хопкінс на карантині грає на піаніно для свого кота. Зацініть!

Ентоні Хопкінс сидить на самоізоляції зі своїм котом Нібло. Виявляється, що цей пухнастик дуже суворий поціновував музики.

І ще: Роббі Вільямс влаштував онлайн-концерт в Instagram: відео

За словами актора, кіт поставив йому умову – Хопкінс має грати на піаніно, і тоді Нібло захистить його від коронавірусу. Актору довелося підкоритися пухнастику. На відео, яке Ентоні Хопкінс поширив у соцмережі твіттер, актор грає для свого кота Нібло й посміхається, коли спостерігає за реакцією улюбленця.

Актор підписав це відео так: "Нібло доглядає за моїм станом і вимагає, щоб я у відповідь розважав його... Коти..." Залишається сміятися!

Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange... cats pic.twitter.com/5HgrdS2P9t — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) March 18, 2020

До слова, британська преса припускає, що самоізоляція під час коронавірусу спричинить появу багатьох мемів за участю зірок.

До теми: Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися