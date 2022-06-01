Літній суп з трьох інгредієнтів: смачний рецепт на щодень

Знову й гадки не маєте, що приготувати на обід і не провести на кухні при цьому пів дня? Ловіть швидкий рецепт ідеального супу.

Літо вносить свої корективи у наш щоденний раціон. З приходом спеки хочеться чогось легкого. Простий томатний суп – чудовий варіант. Кулінар Інна Левенець розповіла на своїй сторінці в Instagram, як приготувати ароматний і водночас пікантний обід усього за 30 хвилин.

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Як приготувати томатний суп вдома

Інгредієнти:

рожеві помідори – 4 штуки;

помідори-сливки – 500 грамів;

цибуля червона – 1 штука;

часник – 1 головка;

сіль, перець, оливкова олія;

гілочка свіжого орегано.

Спосіб приготування:

Цибулину поріжте на чотири частини, а головку часнику розчавіть ножиком. Розкладіть овочі на формі для запікання, полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть, додайте орегано та відправте у духовку на 40 хвилин. Після цього зніміть з овочів шкірку, перекладіть у блендер і збийте до однорідної маси. Посоліть та поперчіть до смаку.

Смачного!

Смачна ідея! У готовий суп можна додати морепродукти, вони ідеально поєднуються з томатами та часником!

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