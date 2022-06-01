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Літній суп з трьох інгредієнтів: смачний рецепт на щодень

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Рецепт томатного супу - фото 1
Рецепт томатного супу / pixabay

Знову й гадки не маєте, що приготувати на обід і не провести на кухні при цьому пів дня? Ловіть швидкий рецепт ідеального супу.

Літо вносить свої корективи у наш щоденний раціон. З приходом спеки хочеться чогось легкого. Простий томатний суп – чудовий варіант. Кулінар Інна Левенець розповіла на своїй сторінці в Instagram, як приготувати ароматний і водночас пікантний обід усього за 30 хвилин.

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Як приготувати томатний суп вдома

Інгредієнти:

  • рожеві помідори – 4 штуки;
  • помідори-сливки – 500 грамів;
  • цибуля червона – 1 штука;
  • часник – 1 головка;
  • сіль, перець, оливкова олія;
  • гілочка свіжого орегано.

Спосіб приготування:

  1. Цибулину поріжте на чотири частини, а головку часнику розчавіть ножиком.
  2. Розкладіть овочі на формі для запікання, полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть, додайте орегано та відправте у духовку на 40 хвилин.
  3. Після цього зніміть з овочів шкірку, перекладіть у блендер і збийте до однорідної маси.
  4. Посоліть та поперчіть до смаку.

Смачного!

Смачна ідея! У готовий суп можна додати морепродукти, вони ідеально поєднуються з томатами та часником!

Літній суп з трьох інгредієнтів: смачний рецепт на щодень - фото 506621

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