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"Верх несмаку": Тіну Кароль розкритикували у мережі через занадто відверту сукню

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська співачка Тіна Кароль виступила на музичній премії "Пісня року". Публіка була вражена її розкішним вбранням! Однак, далеко не всім воно припало до смаку.

Фотографії та відео з заходу Тіна опублікувала у своєму інстаграмі.

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У ході концерту Тіна змінила кілька нарядів, які справді справили враження на публіку. Щоб отримати статуетку премії, зірка з'явилася на сцені в оригінальному вбранні від одного зі своїх улюблених брендів David Koma. Чорне плаття в блискітках з прозорими вставками нижче зони бікіні та під грудьми, з цікавим декольте підкреслило апетитні форми виконавиці.

Виступала Кароль з розпущеним волоссям, поклавши його на плечі локонами. Образ доповнив сміливий вечірній макіяж з акцентом на губах.

"Ох, яке плаття", "Красуня", "Яка красива жінка", "Верх несмаку", "По-справжньому зірковий лук! Захоплення!", "Сукня взагалі не в тему", – пишуть коментатори.

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