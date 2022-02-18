"Верх несмаку": Тіну Кароль розкритикували у мережі через занадто відверту сукню

Українська співачка Тіна Кароль виступила на музичній премії "Пісня року". Публіка була вражена її розкішним вбранням! Однак, далеко не всім воно припало до смаку.

Фотографії та відео з заходу Тіна опублікувала у своєму інстаграмі.

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У ході концерту Тіна змінила кілька нарядів, які справді справили враження на публіку. Щоб отримати статуетку премії, зірка з'явилася на сцені в оригінальному вбранні від одного зі своїх улюблених брендів David Koma. Чорне плаття в блискітках з прозорими вставками нижче зони бікіні та під грудьми, з цікавим декольте підкреслило апетитні форми виконавиці.

Виступала Кароль з розпущеним волоссям, поклавши його на плечі локонами. Образ доповнив сміливий вечірній макіяж з акцентом на губах.

"Ох, яке плаття", "Красуня", "Яка красива жінка", "Верх несмаку", "По-справжньому зірковий лук! Захоплення!", "Сукня взагалі не в тему", – пишуть коментатори.

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