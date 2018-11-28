Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Венсан Кассель знявся у стильній фотосесії для Vogue Korea

  • 27
Актор знявся у ефектній фотосесії - фото 1
Актор знявся у ефектній фотосесії / gettyimages

Актор Венсан Кассель взяв участь у фотосесії для грудневого номера журналу Vogue Korea.

Зйомку присвятили виходу драми "День національного банкрутства", в якому знявся французький актор.

І ще: Джейсон Момоа знявся у брутальній фотосесії для Men's Journal

У стрічці Кассель грає роль директора Міжнародного валютного фонду.

Коли я берусь за роль, я готуюсь. Я можу переконати аудиторію. Звичайно ж, моя роль у цьому фільмі – це роль лиходія для корейської аудиторії. В той час МВФ вважав, що потрібно лікувати Корею, як лікар, який готовий змусити пацієнтів повернутися до захворювання.

Венсан Кассель знявся у стильній фотосесії для Vogue Korea - фото 291883

Венсан Кассель знявся у стильній фотосесії для Vogue Korea - фото 291884

Венсан Кассель знявся у стильній фотосесії для Vogue Korea - фото 291885

Венсан Кассель знявся у стильній фотосесії для Vogue Korea - фото 291886

Венсан Кассель знявся у стильній фотосесії для Vogue Korea - фото 291887

Венсан Кассель знявся у стильній фотосесії для Vogue Korea - фото 291888

Для Vogue Венсана Касселя знімав фотограф Віктор Сантьяго.

Нагадаємо, що влітку 51-річний Венсан Кассель одружився з 21-річною моделлю. Французький актор Венсан Кассель і модель Тіна Кунакі одружилися. Церемонія відбулася в п'ятницю, 24 серпня, в комуні Бідар на південному заході Франції. Як повідомляється, серед гостей були помічені режисер Жиль Леллуш, актриси Лейла Бехті і Адель Екзаркопулос, а також олімпійський чемпіон з плавання Флоран Маноду.

Читайте також: Сергій Полунін знявся в ефектній фотосесії для британського Esquire

Джерело: Vogue
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 26 листопада, 18:49
  • 1062
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1884
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 486
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз