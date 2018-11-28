Венсан Кассель знявся у стильній фотосесії для Vogue Korea

Актор Венсан Кассель взяв участь у фотосесії для грудневого номера журналу Vogue Korea.

Зйомку присвятили виходу драми "День національного банкрутства", в якому знявся французький актор.

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У стрічці Кассель грає роль директора Міжнародного валютного фонду.

Коли я берусь за роль, я готуюсь. Я можу переконати аудиторію. Звичайно ж, моя роль у цьому фільмі – це роль лиходія для корейської аудиторії. В той час МВФ вважав, що потрібно лікувати Корею, як лікар, який готовий змусити пацієнтів повернутися до захворювання.

Для Vogue Венсана Касселя знімав фотограф Віктор Сантьяго.

Нагадаємо, що влітку 51-річний Венсан Кассель одружився з 21-річною моделлю. Французький актор Венсан Кассель і модель Тіна Кунакі одружилися. Церемонія відбулася в п'ятницю, 24 серпня, в комуні Бідар на південному заході Франції. Як повідомляється, серед гостей були помічені режисер Жиль Леллуш, актриси Лейла Бехті і Адель Екзаркопулос, а також олімпійський чемпіон з плавання Флоран Маноду.

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