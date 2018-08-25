51-річний Венсан Кассель одружився на 21-річній моделі: з'явилися фото

Французький актор Венсан Кассель і модель Тіна Кунакі одружилися. Церемонія відбулася в п'ятницю, 24 серпня, в комуні Бідар на південному заході Франції.

Як повідомляється, серед гостей були помічені режисер Жиль Леллуш, актриси Лейла Бехті і Адель Екзаркопулос, а також олімпійський чемпіон з плавання Флоран Маноду.

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A post shared by Public (@publicfr) on Aug 24, 2018 at 7:22am PDT

51-річний Кассель почав зустрічатися з 21-річною Кунакі ще в 2015 році. За словами актора, тоді він не знав про вік обраниці.

У 2013 році Кассель розлучився з італійською актрисою Монікою Белуччі, у шлюбі з якою він став батьком двох дітей.

A post shared by Vincent Cassel (@vincentcassel) on Aug 24, 2018 at 7:30am PDT

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