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51-річний Венсан Кассель одружився на 21-річній моделі: з'явилися фото

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Тіна Кунакі і Венсан Кассель - фото 1
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / peopletalk

Французький актор Венсан Кассель і модель Тіна Кунакі одружилися. Церемонія відбулася в п'ятницю, 24 серпня, в комуні Бідар на південному заході Франції.

Як повідомляється, серед гостей були помічені режисер Жиль Леллуш, актриси Лейла Бехті і Адель Екзаркопулос, а також олімпійський чемпіон з плавання Флоран Маноду.

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51-річний Кассель почав зустрічатися з 21-річною Кунакі ще в 2015 році. За словами актора, тоді він не знав про вік обраниці.

У 2013 році Кассель розлучився з італійською актрисою Монікою Белуччі, у шлюбі з якою він став батьком двох дітей.

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Джерело: programme-tv
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