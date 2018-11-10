Сергій Полунін знявся в ефектній фотосесії для британського Esquire

Український танцюрист Сергій Полунін став героєм листопадового номера британського журналу Esquire.

В об'єктиві фотографа Філа Данлопа він показував танцювальні па в одязі Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Boss, Tom Ford й Armani. Стилізувала зйомку Кетрін Хейворд.

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В інтерв'ю виданню він розповів про балет, свою акторську кар'єру та пристрасть до татуювань.

Іноді я прокидаюся та розумію, що необхідне нове тату, – зізнався Сергій.

Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire

Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire

Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire

Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire

Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire

Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire

Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire

Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire

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