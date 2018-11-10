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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Сергій Полунін знявся в ефектній фотосесії для британського Esquire

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Полунін знявся для британського Esquire - фото 1
Полунін знявся для британського Esquire / esquire

Український танцюрист Сергій Полунін став героєм листопадового номера британського журналу Esquire.

В об'єктиві фотографа Філа Данлопа він показував танцювальні па в одязі Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Boss, Tom Ford й Armani. Стилізувала зйомку Кетрін Хейворд.

І ще: Сергій Полунін став обличчям кампанії Balmain

В інтерв'ю виданню він розповів про балет, свою акторську кар'єру та пристрасть до татуювань.

Іноді я прокидаюся та розумію, що необхідне нове тату, – зізнався Сергій.

Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire - фото 287938
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire - фото 287937
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire - фото 287939
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire - фото 287940
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire - фото 287941
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire - фото 287942
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire - фото 287943
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire - фото 287944
Сергій Полунін у листопадовому номері Esquire

Читайте також: Як відбувалася зйомка календаря Pirelli 2019 з Сергієм Полуніним і Джіджі Хадід

Джерело: esquire
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