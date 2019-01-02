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Новий рік 2019 Різдво

Венсан Кассель та його дружина чекають на первістка: милі фото

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Венсан Кассель чекає на парвістка від Тіни - фото 1
Венсан Кассель чекає на парвістка від Тіни

52-річний актор Венсан Кассель та його 21-річна дружина, модель Тіна Кунакі, незабаром стануть батьками.

Уперше інформація про це з'явилася у грудні, але першими фотографіями округлого животика дружина Венсана поділилася лише в новому році.

І ще: Венсан Кассель знявся у стильній фотосесії для Vogue Korea

Щаслива Тіна поділилася світлиною в мережі - фото 298894
Щаслива Тіна поділилася світлиною в мережі

Найщасливіший Новий рік, – так підписала вона свій пост в Instagram.

Зазначимо, що радісні фото були зроблені під час відпочинку пари у Бразилії.

Слідом за нею короткий ролик виклав і майбутній батько. На відео Венсан мило обіймає Тіну та цілує її животик. Все це відбувається на березі океану під шум хвиль.

Венсан і Тіна таємно повінчалися у серпні минулого року. Їх роман був одним з найбільш обговорюваних у пресі. В першу чергу звертали увагу на те, що у пари суттєва різниця у віці – 30 років. Самого актора це не турбує.

"Ти не вибираєш, в кого закохатися. Коли ми познайомилися, я не знав, скільки їй років", – говорив Кассель в інтерв'ю Vanity Fair.

Нагадаємо, до Кунаки Венсан був одружений з актрисою Монікою Беллуччі. Від цього шлюбу у них є дві дочки – Леоні і Діва.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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