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Венсан Кассель та його дружина чекають на первістка: милі фото
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52-річний актор Венсан Кассель та його 21-річна дружина, модель Тіна Кунакі, незабаром стануть батьками.
Уперше інформація про це з'явилася у грудні, але першими фотографіями округлого животика дружина Венсана поділилася лише в новому році.
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Найщасливіший Новий рік, – так підписала вона свій пост в Instagram.
Зазначимо, що радісні фото були зроблені під час відпочинку пари у Бразилії.
Слідом за нею короткий ролик виклав і майбутній батько. На відео Венсан мило обіймає Тіну та цілує її животик. Все це відбувається на березі океану під шум хвиль.
Венсан і Тіна таємно повінчалися у серпні минулого року. Їх роман був одним з найбільш обговорюваних у пресі. В першу чергу звертали увагу на те, що у пари суттєва різниця у віці – 30 років. Самого актора це не турбує.
"Ти не вибираєш, в кого закохатися. Коли ми познайомилися, я не знав, скільки їй років", – говорив Кассель в інтерв'ю Vanity Fair.
Нагадаємо, до Кунаки Венсан був одружений з актрисою Монікою Беллуччі. Від цього шлюбу у них є дві дочки – Леоні і Діва.
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