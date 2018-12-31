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Схудла Єва Лонгорія показала свої результати

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Зірка з великим задоволенням поринула в турботи про немовля - фото 1
Зірка з великим задоволенням поринула в турботи про немовля / SASS

Актриса Єва Лонгорія нарешті показала фігуру у всій красі.

Півроку тому Єва Лонгорія вперше стала мамою. Актриса сильно поправилася під час вагітності, проте відразу після пологів почала худнути.

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У червні цього року 43-річна актриса Єва Лонгорія народила первістка Сантьяго-Енріке. Зірка з великим задоволенням поринула в турботи про немовля, але не відклала регулярні тренування. Днями зірка серіалу Відчайдушні домогосподарки поділилася зі своїми фоловерами новим знімком, на якому позує в купальнику.

Шанувальники написали Єві безліч похвальних коментарів, помітивши, що вона схудла. Звичайно, актриса ще не прийшла до своєї ідеальної ваги, але вже позбулася значної кількості кілограмів!

Схудла Єва Лонгорія показала свої результати - фото 298678
Схудла Єва Лонгорія показала свої результати

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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