На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Венсан Кассель і Тіна Кунакі знялися у зухвалій фотосесії
-
- 26
Шикарна пара Венсана Касселя і Тіни Кунакі стара амбасадором бренду одягу The Kooples. Дивіться яскраві фото!
Тіна Кунакі і Венсан Кассель, які одружилися в 2018 році, стали амбасадорами французького бренду The Kooples.
І ще: 16-річна донька Моніки Белуччі прикрасила обкладинку Elle: спокусливі фото
Подружжя разом знялися в рекламній кампанії, а ми не можемо відірватися від цих приголомшливих кадрів, опублікованих в Instagram! Паризький бренд одягу і аксесуарів представив рекламну кампанію, в якій знаменитий французький актор і його молода дружина були одягнені в речі з капсульної колекції. До неї увійшли спортивні штани, піжами, білизна, футболки, піджаки і блузи.
У новому сезоні The Kooples також представлять дві колаборації з Тіною Кунакі і Венсаном Касселем: нову модель сумки Tina і унісекс-колекцію Tina for Vincent.
Це цікаво: Сінді Кроуфорд зізналася, що її найбільше дратувало у Кейт Мосс
-
19:19Фотограф зробив унікальне фото Місяця, оповитого веселкою
-
18:46МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 1 випуск кулінарного шоу
-
18:21Гороскоп на 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Пісні на поезії Лесі Українки у сучасному виконанні: ТОП 10 інтерпретацій віршів поетеси
-
17:17Краще пізно, ніж ніколи: Квентін Тарантіно розкритикував фільм Джокер
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:47Як звучать мелодії виклику iPhone, якщо їх заспівати: кумедне відео
-
16:18Венсан Кассель і Тіна Кунакі знялися у зухвалій фотосесії
-
15:47Кросівки Air Jordan з автографом Майкла Джордана продають на Ebay за 1 мільйон доларів
-
15:17День бармена 2021: рецепти простих і популярних коктейлів
-
14:46Дороги з безпровідною зарядкою таки виявилися ефективними: відео
-
14:14Чи дійсно клітковина настільки важлива для людини
-
13:40Джамала розповіла, як худне на рибі і овочах
-
13:13Над Карпатами пролетіли на повітряній кулі і це новий рекорд
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:46Норвезький фотограф показав чарівність зимової ночі
-
12:19Три знаки Зодіаку, для яких 2021 рік буде не надто вдалим
-
11:44Вчені дізналися про несподівану користь кави і зеленого чаю
-
11:1816-річна донька Моніки Белуччі прикрасила обкладинку Elle: спокусливі фото
-
10:50Картинки з Днем ангела Оксани 2021: листівки і відкритки з іменинами
-
10:15Морози і сніг: чого чекати українцям від погоди на вихідних
-
09:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 лютого
-
09:32Привітання з Днем ангела Оксани 2021: найкращі побажання на іменини
-
08:52Наталя Могилевська поділилася рецептом ідеального корисного сніданку
-
08:34Estrema Fulminea: потужний гіперкар отримає гібридну батарею
-
17:42Пісні на поезії Лесі Українки у сучасному виконанні: ТОП 10 інтерпретацій віршів поетеси
-
15:17День бармена 2021: рецепти простих і популярних коктейлів
-
12:19Три знаки Зодіаку, для яких 2021 рік буде не надто вдалим
-
09:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 лютого
-
08:34Estrema Fulminea: потужний гіперкар отримає гібридну батарею
- 05 лютого
-
21:49Чому не варто спати у шкарпетках: експерти назвали 5 причин
-
18:52Consumer Reports склав рейтинг автомобілів, якими найбільше задоволені їхні власники
-
16:21Кріштіану Роналду – 36: як виглядають гарячі ексобраниці легендарного футболіста
-
12:20Чи можна мити машину в мороз: усі ЗА та ПРОТИ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 лютого
-
07:17Погода в Україні 5 лютого: похолодання і штормовий вітер
- 04 лютого
-
20:20Порнозірка Лана Роудс дала кілька порад для покращення сексу (18+)
-
18:15Гороскоп на 5 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:30Тест: чи вистачає вам внутрішньої енергії
-
12:51Золотий глобус 2021: оголошено всіх номінантів престижної премії
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого
-
07:17Погода в Україні 4 лютого: дощі та сильний вітер
- 03 лютого
-
20:20Сексуальні та без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
18:13Гороскоп на 4 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:30Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото
-
12:54Швидкий психологічний тест: виберіть дім на картинці
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого
-
07:13Відомий біохакер розповідає, чому відмова від сніданку продовжує тривалість життя
- 02 лютого
-
20:50Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+)
-
18:18Гороскоп на 3 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку