Венсан Кассель і Тіна Кунакі знялися у зухвалій фотосесії

Шикарна пара Венсана Касселя і Тіни Кунакі стара амбасадором бренду одягу The Kooples. Дивіться яскраві фото!

Тіна Кунакі і Венсан Кассель, які одружилися в 2018 році, стали амбасадорами французького бренду The Kooples.

І ще: 16-річна донька Моніки Белуччі прикрасила обкладинку Elle: спокусливі фото

Подружжя разом знялися в рекламній кампанії, а ми не можемо відірватися від цих приголомшливих кадрів, опублікованих в Instagram! Паризький бренд одягу і аксесуарів представив рекламну кампанію, в якій знаменитий французький актор і його молода дружина були одягнені в речі з капсульної колекції. До неї увійшли спортивні штани, піжами, білизна, футболки, піджаки і блузи.

У новому сезоні The Kooples також представлять дві колаборації з Тіною Кунакі і Венсаном Касселем: нову модель сумки Tina і унісекс-колекцію Tina for Vincent.

Це цікаво: Сінді Кроуфорд зізналася, що її найбільше дратувало у Кейт Мосс