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Венсан Кассель і Тіна Кунакі знялися у зухвалій фотосесії

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Венсан Кассель і Тіна Кунакі - фото 1
Венсан Кассель і Тіна Кунакі / Instagram

Шикарна пара Венсана Касселя і Тіни Кунакі стара амбасадором бренду одягу The Kooples. Дивіться яскраві фото!

Тіна Кунакі і Венсан Кассель, які одружилися в 2018 році, стали амбасадорами французького бренду The Kooples.

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Подружжя разом знялися в рекламній кампанії, а ми не можемо відірватися від цих приголомшливих кадрів, опублікованих в Instagram! Паризький бренд одягу і аксесуарів представив рекламну кампанію, в якій знаменитий французький актор і його молода дружина були одягнені в речі з капсульної колекції. До неї увійшли спортивні штани, піжами, білизна, футболки, піджаки і блузи.

У новому сезоні The Kooples також представлять дві колаборації з Тіною Кунакі і Венсаном Касселем: нову модель сумки Tina і унісекс-колекцію Tina for Vincent.

Венсан Кассель і Тіна Кунакі знялися у зухвалій фотосесії - фото 446573

Венсан Кассель і Тіна Кунакі знялися у зухвалій фотосесії - фото 446574

Венсан Кассель і Тіна Кунакі знялися у зухвалій фотосесії - фото 446575

Венсан Кассель і Тіна Кунакі знялися у зухвалій фотосесії - фото 446576

Венсан Кассель і Тіна Кунакі знялися у зухвалій фотосесії - фото 446577

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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