Сінді Кроуфорд зізналася, що її найбільше дратувало у Кейт Мосс

Модель Сінді Кроуфорд дала інтерв'ю журналу Red. Вона зізналася, що їй довелося обмежувати себе в їжі та тренуватися до знемоги, коли вона почала модельну кар'єру. А дратувало її те, що колеги могли їсти все та не поправлятися при цьому. Більше читайте далі!

54-річна зірка подіумів Сінді Кроуфорд розповіла про ці й інші труднощі кар'єри, а також про своє нинішнє ставлення до себе і сім'ї в інтерв'ю для березневого випуску журналу Red.

Це цікаво: А чом би й ні: на обкладинці Vogue Italia з'явилася стажерка

"Коли я переїхала до Нью-Йорку, я знала, що мені доведеться змінити спосіб харчування, інакше я не зможу одягнути одяг, притому що її розміри були значно більшими, ніж у семплів сьогодні", – згадує Кроуфорд і додає, що дратувалася щоразу, коли бачила, як Кейт Мосс їла бургер, картоплю фрі та курила.

Супермодель помітила, що у 20 років була дуже вимогливою до себе, постійно намагаючись себе змінити. Але в міру дорослішання зрозуміла, що недоліки – це нормально. Саме вони, на її думку, й роблять нас людьми. Кроуфорд зізналася, що ненавидить слово "дієта", але все одно прагне харчуватися правильно.

Супермодель також виділила два фактори, які, за її словами, допомагають зберегти гармонійні стосунки з другою половинкою, Ренді Гербером. Це дружба і потяг.

"Навіть якби ми не були разом з чоловіком, ми були б друзями, – каже зірка і додає: – Звичайно, сексуальна хімія має бути присутня, але наші стосунки базуються на дружбі та взаємній повазі".

Найскладнішою роботою Кроуфорд вважає виховання дітей. Вона розповіла, що зі своїм чоловіком вони завжди намагалися дати дітям відчути себе причетними до різних подій.

"Якщо до нас приходили друзі на вечерю, вони сиділи з нами, і я думаю, це було їм корисно", – ділиться супермодель.

А головний урок, який вона витягла з материнства, – не давати поради, коли їх не просять. За словами Кроуфорд, діти більше до неї прислухаються, коли самі звертаються за допомогою.

Читайте також: Спокуслива Міс Україна 2020 розкрила секрет схуднення