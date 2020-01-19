Названо найкращі та найгірші емодзі для спілкування на сайтах знайомств

Ці емодзі не варто надсилати під час знайомства

Додатки та сайти знайомств вже давно обігнали за популярністю звичайні методи, під час яких чоловікам і жінкам доводилося спілкуватися віч-на-віч під час знайомства. Тепер усе, що потрібно, – гаджет, терпіння, а також уміння підібрати правильні емодзі. Які принесуть вам успіх, а які – ні.

Дейтінговий додаток Clover опублікував результати дослідження, яке відповіло на одвічне питання: які емодзі можна використовувати, а які – ні! Отже, мотайте на вус, панове.

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Передовсім утримайтеся від того, щоб надсилати новій знайомій емодзі баклажанів, навіть в тих випадках, коли хочете сказати, що цілком підтримуєте те, що вона вегетаріанка.

Але пам'ятайте, що це правило справедливе і для нас, чоловіків. Так що, якщо отримаєш 20 смайликів-сміхотунчиків поспіль, будьте напоготові: можливо, ваша віртуальна знайома просто симулює гумор, щоб приспати вашу ж пильність!

Хоча, звичайно, не варто скидати з рахунків, що Clover – американський додаток, і на наших широтах набір емодзі може дещо відрізнятися.

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