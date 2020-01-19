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Названо найкращі та найгірші емодзі для спілкування на сайтах знайомств

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Ці емодзі не варто надсилати під час знайомства - фото 1
Ці емодзі не варто надсилати під час знайомства

Додатки та сайти знайомств вже давно обігнали за популярністю звичайні методи, під час яких чоловікам і жінкам доводилося спілкуватися віч-на-віч під час знайомства. Тепер усе, що потрібно, – гаджет, терпіння, а також уміння підібрати правильні емодзі. Які принесуть вам успіх, а які – ні.

Дейтінговий додаток Clover опублікував результати дослідження, яке відповіло на одвічне питання: які емодзі можна використовувати, а які – ні! Отже, мотайте на вус, панове.

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Передовсім утримайтеся від того, щоб надсилати новій знайомій емодзі баклажанів, навіть в тих випадках, коли хочете сказати, що цілком підтримуєте те, що вона вегетаріанка.

Названо найкращі та найгірші емодзі для спілкування на сайтах знайомств - фото 380723

Але пам'ятайте, що це правило справедливе і для нас, чоловіків. Так що, якщо отримаєш 20 смайликів-сміхотунчиків поспіль, будьте напоготові: можливо, ваша віртуальна знайома просто симулює гумор, щоб приспати вашу ж пильність!

Названо найкращі та найгірші емодзі для спілкування на сайтах знайомств - фото 380724

Хоча, звичайно, не варто скидати з рахунків, що Clover – американський додаток, і на наших широтах набір емодзі може дещо відрізнятися.

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Джерело: Clover
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