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Найсерйозніші чоловіки за знаком Зодіаку

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Стосунки - фото 1
Стосунки / doc

Багато чоловіків, намагаючись побудувати стосунки, будують їх на багато років. Наше завдання – розпізнати цих чоловіків.

Рак. Чоловіки-Раки – найкращі батьки і чудові сім'янини. З дитинства вони привчені піклуватися про ближнього і будують виключно довгострокові відносини зі взаємною любов'ю. Раки дуже сімейні і навряд чи кудись підуть від вас за першої ж можливості: вони зроблять все, щоб залишитися і зробити вас щасливою.

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Лев. Леви дуже горді і не дозволять собі розмінюватися на недовгострокові відносини. І вже тим більше, якщо вони вибирають другу половинку, то вибирають її з усією відповідальністю. У відносинах вони відповідальні за партнерів, люблять оберігати і охороняти.

Діва. Коли вони вільні – абсолютно завжди шукають ідеальних відносин і пред'являють завищені вимоги до дівчат. Однак коли знаходять "ту саму" – розкриваються, стають простішими і міцно тримаються за свою знахідку.

Найсерйозніші чоловіки за знаком Зодіаку - фото 380513

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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