Великобританія показала свій перший водневий поїзд

У Сполученому Королівстві найдовша залізнична мережа. Але, попри це, майже 50 відсотків доріг країни не електрифіковані й ними досі ходить величезна кількість дизельних поїздів. Ситуація може змінитися, якщо водневі потяги зарекомендують себе якнайкраще.

Через те, що поїзди споживають багато палива, вони, відповідно, виробляють велику кількість вуглекислого газу, забруднюючи навколишнє середовище та впливаючи на клімат. Великобританія, як і багато інших країн, має намір з часом знизити забруднення атмосфери, в тому числі скоротивши кількість дизельних поїздів.

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Одним з варіантів розв'язання цієї проблеми може бути запуск складів на водневому паливі. З-поміж них поїзд під назвою HydroFlex, який представили на виставці Rail Live 2019 Великобританії. HydroFlex побудований на базі складу класу 319/4, який випускався в період з 2000 по 2006 рік. За словами розробників, поїзд може рухатися не тільки завдяки використанню водню, але і за допомогою електрики.

Сам поїзд складається з чотирьох вагонів, один з яких повністю виділений під акумуляторні літій-іонні батареї, паливну комірку і бак зі стисненим воднем. Склад, за задумом, буде універсальним: він призначений для руху здебільшого по електрифікованій залізниці, але при необхідності може перемикатися на "водневий режим". Виробники тільки готуються почати випробування складу на повноцінної залізниці.

Подібні технології вже не рідкість. Наприклад, у 2016 році французька компанія Alstom запустила у виробництво свій поїзд на водневому паливі. Один з таких складів зараз курсує Німеччиною.

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