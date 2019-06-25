Ford робить килимки з пластикових пляшок

Пластикові відходи сьогодні стали неабиякою проблемою для всього світу, тому Ford робить все можливе, щоб знайти сміттю застосування. Зокрема, у своїх автомобілях вони встановлюють килимки, зроблені з пластикових пляшок.

Понад два десятиліття Ford використовує перероблені пляшки у своїх автомобілях, а за останні 20 років компанія переробляла по 1,2 мільярда пляшок на рік. Наприклад, кожен кросовер EcoSport оснащений килимами, які виготовлені з 470 одноразових пластикових пляшок об'ємом 0,5 літра.

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Ford вже переробив близько 650 мільйонів пляшок – їх загальна маса становить, за оцінками фахівців, 8262 тонни. Якщо зробити з них ланцюжок, то ними можна оперезати Землю понад два рази. Збільшення частки перероблених і поновлюваних матеріалів у кожному новому автомобілі є одним з пріоритетів концерну.

Щоб перетворити пластик на килимки, пляшки з їх кришками подрібнюють до крихітних пластівців, які потім нагрівають до 260 °С і розплавляють. З цієї маси витягають нитки товщиною близькою до людської волосини, після чого їх сплітають у волокна і роблять з них килимки.

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