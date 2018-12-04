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Великий адронний колайдер зупинили на два роки

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Адронний колайдер не буде працювати два роки - фото 1
Адронний колайдер не буде працювати два роки / news.sky

Європейська організація ядерних досліджень (CERN) на два роки призупинила Великий адронний колайдер (LHC), щоб вдвічі збільшити його світимість.

Минуло шість років відтоді, як LHC вперше підтвердив існування бозона Хіггса, який поряд з пов'язаним з ним силовим полем дозволив дослідникам краще зрозуміти, звідки з'являється маса матерії. Британський вчений Пітер Хіггс, який у 1964 році передбачив існування цієї частинки, у 2013 році був нагороджений Нобелівською премією.

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Передбачається, що після модернізації колайдер зможе виробляти бозонів Хіггса в чотири рази більше, і допоможе вченим зібрати за період з 2025 по 2035 рік у 10 разів більше даних, ніж за попередні роки роботи.

Великий адронний колайдер зупинили на два роки - фото 293250

Щоб домогтися цього, вчені збираються замінити деякі компоненти ланцюга прискорювача, які живлять LHC протонами для створення більш інтенсивних променів. Першою ланкою у цьому ланцюжку є лінійний прискорювач, на створення якого пішло майже 10 років. Саме всередині нього утворюються частинки та початкове прискорення.

Великий адронний колайдер зупинили на два роки - фото 293249

Колайдер побудований на стометровій глибині під територіями Франції та Швейцарії, він являє собою кільцевий тунель протяжністю 27 кілометрів.

Великий адронний колайдер зупинили на два роки - фото 293251

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Джерело: News Sky
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