Великий адронний колайдер зупинили на два роки

Європейська організація ядерних досліджень (CERN) на два роки призупинила Великий адронний колайдер (LHC), щоб вдвічі збільшити його світимість.

Минуло шість років відтоді, як LHC вперше підтвердив існування бозона Хіггса, який поряд з пов'язаним з ним силовим полем дозволив дослідникам краще зрозуміти, звідки з'являється маса матерії. Британський вчений Пітер Хіггс, який у 1964 році передбачив існування цієї частинки, у 2013 році був нагороджений Нобелівською премією.

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Передбачається, що після модернізації колайдер зможе виробляти бозонів Хіггса в чотири рази більше, і допоможе вченим зібрати за період з 2025 по 2035 рік у 10 разів більше даних, ніж за попередні роки роботи.

Щоб домогтися цього, вчені збираються замінити деякі компоненти ланцюга прискорювача, які живлять LHC протонами для створення більш інтенсивних променів. Першою ланкою у цьому ланцюжку є лінійний прискорювач, на створення якого пішло майже 10 років. Саме всередині нього утворюються частинки та початкове прискорення.

Колайдер побудований на стометровій глибині під територіями Франції та Швейцарії, він являє собою кільцевий тунель протяжністю 27 кілометрів.

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