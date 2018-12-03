Астрономи зафіксували аномалію у космосі

Вчені побачили вибух зірки, але її "поведінка" не схожа на вивчені аналогічні об'єкти.

Астрономи зафіксували аномальний вибух наднової зірки. Випромінювання об'єкта є незвичайним для подібних зірок.

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Вчені зафіксували різкий сплеск випромінювання в перші дні після вибуху зірки ASASSN-18bt. Така "поведінка" є аномальною і залишається загадкою.

Вибух зірки

Найчастіше після вибуху білого карлика в ньому починають знову протікати термоядерні процеси. Це стає можливим, коли зірка "поповнюється" речовиною. Необхідну її кількість зірка може отримати, поглинувши частину речовини "зірки-компаньйона", або повністю злитися з іншим білим карликом.

Але у випадку з ASASSN-18bt астрономи не виявили поруч жодного досить масивного тіла, яке могло б "віддати" свою речовину. Вчені припускають, що така поведінка наднової зірки пов'язана з унікальним розподілом радіоактивних ізотопів в речовині загиблого білого карлика. Астрономи продовжують спостереження і намагаються знайти підтвердження цієї теорії.

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