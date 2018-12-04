Команда Формули-E побудувала всюдихід для полярників

Монегаська компанія Venturi Automobiles, відома як учасник чемпіонату Формули-Е, представила перший електричний всюдихід для полярників. Презентація машини під назвою Antarctica відбулася в палаці правлячого князя Монако Альберта II, який і виступив ініціатором проекту.

Venturi Antarctica позиціюється як перша машина з нульовим рівнем шкідливих викидів, здатна пересуватися в умовах екстремально низьких температур, до -50 градусів Цельсія.

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Гусеничний позашляховик оснащений двома 100-кіловатними моторами з постійною сумарною віддачею еквівалентною 163 кінським силам. Вони розганяють двотонний автомобіль до 20-25 кілометрів на годину. Запас ходу за мірками звичайних електрокарів дуже скромний – всього 45 кілометрів.

У березні наступного року Venturi Antarctica візьме участь в експедиції Back to Telegraph Creek у Канаді, яку присвятять гонці Croisière Blanche 1934 року, організованій засновником концерну Citroen Андре Сітроеном. Учасникам, серед них буде сам Альберт II, потрібно буде подолати на позашляховику 42-кілометровий маршрут від озера Dease Lake до невеликої комуни Telegraph Creek на півночі Британської Колумбії.

Після закінчення експедиції Venturi Antarctica відправлять на Південний полюс, де всюдихід будуть використовувати для наукових місій.

Підкорювати Антарктиду на унікальному всюдиході хочуть і нідерландці Едвін і Лінзбет тер Велде. Побудований ними Solar Voyager – це кузов з перероблених пластикових пляшок, силова установка з живленням від сонячних батарей, колеса низького тиску і теплоощадне скління.

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