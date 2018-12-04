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Команда Формули-E побудувала всюдихід для полярників

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Електричний всюдихід Venturi Antarctica - фото 1
Електричний всюдихід Venturi Antarctica / Flickr

Монегаська компанія Venturi Automobiles, відома як учасник чемпіонату Формули-Е, представила перший електричний всюдихід для полярників. Презентація машини під назвою Antarctica відбулася в палаці правлячого князя Монако Альберта II, який і виступив ініціатором проекту.

Venturi Antarctica позиціюється як перша машина з нульовим рівнем шкідливих викидів, здатна пересуватися в умовах екстремально низьких температур, до -50 градусів Цельсія.

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Гусеничний позашляховик оснащений двома 100-кіловатними моторами з постійною сумарною віддачею еквівалентною 163 кінським силам. Вони розганяють двотонний автомобіль до 20-25 кілометрів на годину. Запас ходу за мірками звичайних електрокарів дуже скромний – всього 45 кілометрів.

Команда Формули-E побудувала всюдихід для полярників - фото 293236

У березні наступного року Venturi Antarctica візьме участь в експедиції Back to Telegraph Creek у Канаді, яку присвятять гонці Croisière Blanche 1934 року, організованій засновником концерну Citroen Андре Сітроеном. Учасникам, серед них буде сам Альберт II, потрібно буде подолати на позашляховику 42-кілометровий маршрут від озера Dease Lake до невеликої комуни Telegraph Creek на півночі Британської Колумбії.

Команда Формули-E побудувала всюдихід для полярників - фото 293235

Після закінчення експедиції Venturi Antarctica відправлять на Південний полюс, де всюдихід будуть використовувати для наукових місій.

Команда Формули-E побудувала всюдихід для полярників - фото 293234

Підкорювати Антарктиду на унікальному всюдиході хочуть і нідерландці Едвін і Лінзбет тер Велде. Побудований ними Solar Voyager – це кузов з перероблених пластикових пляшок, силова установка з живленням від сонячних батарей, колеса низького тиску і теплоощадне скління.

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Джерело: Motor
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