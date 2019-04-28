Великдень 2019: що можна і не можна робити, прикмети на Пасху

Що можна та не можна робити на Великдень

28 квітня відзначають Великдень. Наші предки завжди дотримувалися певних традицій і прикмет у день Воскресіння Христового. Розповідаємо вам, що можна робити у це свято, а за що братися не варто!

Уже багато років Великдень асоціюється не лише з Воскресінням Ісуса, а й остаточним стартом весни. Саме по Великодню буйно цвіте все навколо. Дізнайтесь, чим не варто займатися на Пасху 28 квітня, а що робити можна, щоби принести щастя та добробут собі та своїй родині!

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Що можна робити на Великдень

Якщо ви постили перед Пасхою, то у цей день можна розговлятися (здійснювати першу трапезу після закінчення поста). Це рекомендують зробити відразу після Літургії та причастя. Якщо ж ви ходили до церкви вночі, то відразу після неї не варто починати їсти.

Бажано цей день присвятити радості та відпочинку, адже Великдень – велике свято.

Священики рекомендують у цей день від усієї душі вітати людей, запрошувати у гості, а також допомагати нужденним. Головне – приносити радість та щастя ближньому.

На Великдень варто сходити до церкви

Також у цей день можна дарувати подарунки. Зокрема, мова йде про рідних і близьких. Зауважимо, що мова йде не про коштовні презенти, а дрібнички, які символізують ваше ставлення до людини. Якщо можете зробити щось власноруч – не полінуйтеся.

Крім того, на Великдень можна просити пробачення у тих, кого ви образили. Також бажано у цей день налагоджувати минулі стосунки з людьми, з якими ви вже давно не спілкуєтесь. Пам'ятайте, що Пасха – час примирення, коли слід забувати минулі образи та рухатися вперед!

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Що не можна робити на Пасху

Категоричних заборон на Великдень не так уже й багато, адже священики чудово розуміють, що в сучасному світі просто неможливо дотримуватися всього, що робили наші предки. Втім, є низка рекомендацій, до яких варто прислухатися.

Не рекомендується прибирати в будинку та працювати. Однак, якщо у вас немає іншого вибору, то нічого страшного в цьому нема. Просто пам'ятайте, що все, що ви будете робити на Великдень, має бути сповнене щастя та радості, адже цей день особливий.

Від прибирання у цей день слід відмовитися

Не можна на Пасху сумувати, злитися, ходити похмурим або ж лаятися з рідними та близькими. Спробуйте стримувати свої емоції, аби не наговорити зайвого.

Не варто зловживати спиртними напоями та їжею. Не забувайте, що трапеза має залишатися трапезою, а не перетворюватися на "свято шлунка".

У цей день не можна проявляти скупість, адже в давнину наші предки завжди допомагали нужденним, базхатькам і тим, чия доля не склалася. Вони дарували одіж, продукти та гроші. При чому, робили це щиро та від усього серця.

На Великдень не варто віддаватися плотським утіхам. Наші предки вірили, що прояв пристрасті та збудження формують темну енергію, яка недопустима у це світле свято.

Прикмети на Воскресіння Христове

Існує також безліч прикмет на Великдень, в які вірили наші предки. Зокрема, вони звертали увагу на погоду, поведінку звірини та на самопочуття.

Якщо на Великдень небо ясне і сонце світить – до хорошого врожаю та гарного літа; якщо падає дощ – до врожаю!

Якщо буде дощ або негода у перший день Великодня, то й весна буде дощовита!

Не кожен день – Великдень, а хліб – не паска!

Коли на Великдень спить господар, то виляже пшениця, а якщо господиня – льон!

Якщо в суп упала муха – чекайте побачення!

Якщо чешуться губи – чекай цілунку!

Якщо брови чешуться – побачишся з коханою!

Холодна, але не мінусова погода – до сухого літа!

Мороз на Великдень пророкує хороший урожай!

Гарна погода до врожаю та теплого літа

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