З Великоднем 2019: оригінальні привітання для рідних на Пасху

28 квітня в Україні відзначають Великдень! У цей день не забудьте привітати своїх близьких з Пасхою. Ось красиві привітання зі світлим днем, які подарують святковий настрій.

Цьогоріч українці вітають один одного з Воскресінням Христовим 28 квітня. Проте рекомендуємо підібрати найкращі привітання про Пасху на українській мові заздалегідь, аби надіслати великодні листівки одразу після святкової відправи.

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Вашим рідним та друзям буде приємно, якщо ви згадаєте про них у це світле свято Пасхи та привітаєте їх гарними словами та побажаннями.

Побажання на Великдень у віршах

***

Який це ранок урочистий,

Не стало смутку, – смуток щез,

I скрізь летить та славна вістка:

Христос воскрес! Христос воскрес!

Нехай ця вістка скрізь лунає,

Заснулий світ зворушивсь весь,

Хай людям всім розповідає:

Христос воскрес! Христос воскрес!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підемо вітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі та ласку.

Відчиняймо ворітонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо.

***

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

З Воскресінням Христовим щиро вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашна ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

***

Ясніє сонечко. Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров'я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Свято Пасхи недалечко,

Люди звичай бережуть, –

Розмальовують яєчка,

Пишні пасочки печуть.

Святкування йде віками, –

Це такі чудові дні:

В гості йти, під рушниками

Страви нести запашні.

Доброзичливо, з любов’ю

Мати щирі почуття,

Людям зичити здоров'я

І щасливого життя.

Святість – це чарівне слово,

Тільки треба так зуміти,

Щоб життя своє святково

У труді й добрі прожити.

***

Побажанням на Пасху

Поздоровлення до Великодня у прозі

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З Великоднем! З Христовим Воскресінням! Здоров'я! Миру! Успіхів у праці! Помолимося за спасіння душі у колі друзів, в радості та щасті. Паски посвятимо, і згадаємо рідних, які від нас у вічність відійшли. Дай Боже всім з Великоднем погідним! У злагоді й достатку щоб жили! Любові вам, надії, сил і віри!

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Весняного дня, коли відцвітає верба, приходить до українців світле свято Великоднє. Приходить з дитячим сміхом і кольоровими крашанками. З випеченою мамою високою паскою і дбайливо прикритим вишиттям святочним лозовим кошиком. Нехай воскресне у Ваших душах усе найкраще на землі – непохитна віра, щира відданість і вічна любов. Миру Вашим оселям, здоров'я Вашим рідним, а дітям – великої світлої долі. Христос Воскрес!

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Ангели співають на небесах! Хай Воскреслий Господь стане Вашим миром, а Його любов переможе всяке зло. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у вашу оселю радість, віру, надію і любов. Христос Воскрес! Радісних Вам Свят!

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Вітаю зі світлим святом Воскресіння Христового! Нехай воскреслий Господь освітлює тебе миром, радістю, любов'ю та надією на славне царювання у Його царстві. Нехай Той, Хто весь світ обновляє, Кого ангели співом вітають відчиняючи райські сади, зажди царює у твоєму серці!

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Від усього серця щиро вітаємо із найсвітлішим весняним святом – Великоднем! Щиро бажаємо добра, радості, добробуту, миру і спокою в душі, Божого благословення. Бажаємо доторкнутися з вірою Воскреслого Христа і не шукати спасіння в порожньому гробі. Адже є воно є поміж нами. Нехай свято наповнює ваше життя світлом, додає наснаги та енергії, а ваше серце буде сповнене вірою у перемогу добра, як сповнені цим світлі миті Великодня!

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Найщиріші вітання з нагоди найбільшого християнського свята Воскресіння Христового! Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті, як Великодній рушник і веселі, як українські писанки.

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Це свято – невіддільна часточка українства. Така сама, як Різдвяна коляда, як славне козацьке минуле, як Дніпро... Великдень приходить до нас, аби поєднати близьких людей, дати їм нагоду пробачити прикрощі та сказані зопалу слова. Тієї миті, коли вдарять над нашою великою Україною Великодні дзвони, нехай оселиться у Вашому житті щастя!

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Побажання рідним на Великдень

Короткі привітання в смс з Пасхою

***

В церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес! Воістину воскрес!

***

За смерть Христову, за спасіння,

За те, що Він зійшов з небес,

Нехай в це свято воскресіння

Співають всі: Христос воскрес!

***

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю.

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім'ю!

***

Чудовий ранок, сонце світить,

Лунає пісня до небес,

Радіють всі, – дорослі й діти,

Христос воскрес! Христос воскрес!

***

Очистьте душі, і двори, й оселі.

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Будьте завжди здорові та веселі!

***

Світло Великого Дня і любов

Промовляють до нас найщирішою з мов.

Щоб ми з тобою серцем пораділи

Й за те, що маємо, подякувати вміли!

***

З Великоднем вас вітаю,

Щастя, радості бажаю!

У свято віри та добра,

Накривати стіл пора.

***

Поздоровлення на Пасху

Привітання з Пасхою у картинках

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