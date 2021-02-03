Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Веганська ілюзія: фото авокадо змусило мережу придивлятись

  • 19
Оптична ілюзія з авокадо - фото 1
Оптична ілюзія з авокадо

Сьогодні авокадо вважається суперфудом, який популярний серед всіх шанувальників здорового способу життя та рослинного раціону. Однак фото цього фрукта у розрізі викликало суперечку в мережі.

Оптичні ілюзії постійно привертають увагу користувачів інтернету, будь це білосніжна або блакитна сукня чи просто знімок авокадо. Саме останній кадр збив з пантелику чимало людей у Facebook-групі під назвою Illusions, яким поділився Деніель Інзескай. Хлопець влаштував активне обговорення, просто запитавши, чи є в авокадо кісточка.

І ще: Магія існує: відео з пляшкою і серветкою підкорює Reddit

Більшість людей не зуміли зрозуміти, чи це просто така тінь чи справді кісточка залишилась у цій половинці авокадо. Звісно ж, знайшлись і ті, хто вирішив, що час застосувати креативний підхід. Приміром, накласти на фото фільтр, який би дозволив чіткіше розгледіти фрукт. Хоч обговорення і було активним, але автор вирішив все ж втримати інтригу з правильною відповіддю.

Веганська ілюзія: фото авокадо змусило мережу придивлятись - фото 446072

Читайте також: Тенісист шокував мережу вражаючим трюком з м'ячем: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що не можна казати на побаченні: порада блогерки підкорює TikTok
  • 28 cічня, 10:50
  • 389
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 31 cічня, 14:21
  • 614
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2794923
Загрузка...
Новини