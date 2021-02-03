Веганська ілюзія: фото авокадо змусило мережу придивлятись

Сьогодні авокадо вважається суперфудом, який популярний серед всіх шанувальників здорового способу життя та рослинного раціону. Однак фото цього фрукта у розрізі викликало суперечку в мережі.

Оптичні ілюзії постійно привертають увагу користувачів інтернету, будь це білосніжна або блакитна сукня чи просто знімок авокадо. Саме останній кадр збив з пантелику чимало людей у Facebook-групі під назвою Illusions, яким поділився Деніель Інзескай. Хлопець влаштував активне обговорення, просто запитавши, чи є в авокадо кісточка.

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Більшість людей не зуміли зрозуміти, чи це просто така тінь чи справді кісточка залишилась у цій половинці авокадо. Звісно ж, знайшлись і ті, хто вирішив, що час застосувати креативний підхід. Приміром, накласти на фото фільтр, який би дозволив чіткіше розгледіти фрукт. Хоч обговорення і було активним, але автор вирішив все ж втримати інтригу з правильною відповіддю.

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