Якого кольору сукня: фото журналістки стало хітом мережі

Журналістка поділилась фото у сукні та викликала справжнє обговорення у соцмережах. А все тому, що її вбрання ледь не повторило історією з синьо-золотою сукнею, через яку вже сперечались кілька років тому.

Австралійська журналістка Кендалл Гілдінг з телеканалу Channel 7 і не підозрювала, що її новенькі фото можуть змусити мережу вступити у палку суперечку. На своєму профілі в Instagram жінка опублікувала знімок у сукні, зазначивши, що такий вигляд має "середа у білому".

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"Живу для цієї сукні – плавні лінії, деталі з лацканами, божественна тканина, білосніжний білий". – додала Кендалл під знімком. Саме це і змусило користувачів розділитись на два табори у коментарях: на тих, хто бачить білу сукню, і тих, для кого вбрання насправді блакитне. Здається, до такої ілюзії не був готовий ніхто, тож згодом журналістка вирішила додати ще один знімок, який розвіяв всі припущення.

На її думку, перший кадр вийшов таким суперечливим лише через погане освітлення, адже у студії цілком зрозуміло, якого кольору сукня.

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