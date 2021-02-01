Магія існує: відео з пляшкою і серветкою підкорює Reddit

Є чимало фокусів, які можна втілити з підручними матеріалами, але до трюку з пляшкою та паперовими серветками мережа не була готова. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Boojibs поділився незвичайним відео, яке доводить, що магія існує, хоча фізику теж ніхто не скасовував. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши майже 40 тисяч балів та більше як 400 коментарів.

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А все тому, що на ролику жінка вирішує повторити трюк з пляшкою. Для цього вона просто набирає воду у пляшку та накриває її шматком туалетного паперу, після чого забирає все зайве з горлечка. Важко повірити, але серветка закоркувала пляшку, тож вода не виллється навіть після перевертання посудини. Більшість коментаторів зізнались, що їм досі важко повірити у це, а також вони не впевнені, що зуміли повторити такий фокус.

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