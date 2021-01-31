Тенісист шокував мережу вражаючим трюком з м'ячем: відео

Майстер пінг-понгу продемонстрував "фокус" з м'ячем у домашніх умовах. Ролик став популярним у мережі.

Свої вміння у тих чи інших видах спорту можна показувати не тільки на аренах, але й у повсякденному житті. Сьогодні популярний акаунт "433" показав трюки з м'ячиком для настільного тенісу.

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Майстер пінг-понгу зловив м'яч в стакан, стоячи спиною до нього, після рикошету від дошки. Підпис під відео підказує, що таким способом воротарі можуть тренувати свою реакцію.

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