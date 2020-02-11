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Нацвідбір на Євробачення Оскар

Ведучою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер: фото ефектної красуні

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Ведучою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер: фото ефектної красуні - фото 1

Однією з ведучих пісенного конкурсу Євробачення у цьому році стане відома голландська б'юті-блогерка Ніккі де Ягер, яка нещодавно зізналася, що народилася хлопцем. Дивіться, як виглядає нова ефектна ведуча конкурсу.

Так, за словами самої Ніккі, вона давно мріяла взяти участь у Євробаченні. Тому, коли в кінці минуло року організатори запропонували їй коментувати онлайн-трансляцію, вона була дуже рада і горда Примітно, що на своїй сторінці в Instagram зірка мережі також опублікувала відео, в якому поділилася радісною новиною: "Привітайтеся зі своєю ведучою музичного конкурсу Євробачення 2020! Європо, побачимося в травні", – йдеться у ролику.

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Цікаво, що в січні цього року Ніккі шокувала заявою про те, що насправді вона народилася хлопчиком. Тоді мільйони шанувальників, які протягом довгого часу стежили за дівчиною в Instagram, зізнавалися, що були ошелешені зізнанням красуні.

Ведучою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер: фото ефектної красуні - фото 385411

Ведучою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер: фото ефектної красуні - фото 385412

Ведучою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер: фото ефектної красуні - фото 385413

Ведучою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер: фото ефектної красуні - фото 385414

Ведучою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер: фото ефектної красуні - фото 385415

Ведучою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер: фото ефектної красуні - фото 385416

Ведучою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер: фото ефектної красуні - фото 385417

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Джерело: eurovision
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