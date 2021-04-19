У мережі ходять чутки про розрив стосунків ексхолостячки Мішиної і Еллерта

Багато шанувальників з трепетом спостерігають за тим, як розвиваються відносини актриси. Ксенії Мішиної з Олександром Еллертом. Але в мережі почали ходити чутки, що пара розлучилася.

Приводом для таких думок стало те, що актриса видалила зі своєї сторінки в Instagram фотографії з коханим, залишивши тільки два рекламних пости з ним.

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Також Ксенія Мішина відписалася від сторінки Олександра в мережі. Більш того, шанувальники не помітили ні Олександра, ні його дочки Елі на святкуванні дня народження Платона, 9-річного сина актриси від попередніх стосунків. Подивившись фотографії зі свята, фоловери почали питати, чому з нею немає Еллерта, але актриса не відповідає на такі повідомлення.

На сторінці ж Еллерта в Instagram все як і раніше: він не видаляв зворушливі фотографії з Ксенією і її сином Платоном. Також Олександр продовжує стежити за життям Мішиної в мережі. Шанувальники в подиві і залишають на обох сторінках зірок безліч коментарів.

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