Названо ім'я головної героїні другого сезону шоу Холостячка

Телеканал СТБ повідомив, що новою українською Холостячкою стала співачка, композиторка, представниця України на Євробаченні-2013 і переможниця шоу Маска Злата Огневич.

Сама Огневич зізналася, що в чоловіках її підкуповують інтелект і почуття гумору. Для неї важливо, щоб чоловік не тільки поділяв з нею любов до дітей і своєї сім'ї, а й сприймав її професійний розвиток. Про це красуня написала в інстаграмі.

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"Злата – яскравий приклад сучасної жінки, self-made woman. Вона знайшла своє призначення в житті і наполегливо йде до своєї мети. У неї неймовірний музичний талант, але її шлях до успіху не був легким. Златі часто доводилося відстоювати свою позицію і свій вибір навіть перед близькими людьми – своїми батьками. При всій своїй внутрішній силі наша Холостячка дуже тепла, промениста, великодушна і неймовірно жіночна", – прокоментувала керівник проєкту Анна Калина.

Варто відзначити, що раніше Огневич зустрічалася з хлопцем, з яким у неї були сицилійські пристрасті: вони скандалили, кричали один на одного, а одного разу співачка під час сварки навіть втратила голос на два тижні.

Справжнє ім'я зірки Інна. За словами співачки, їй завжди хотілося, щоб сценічне ім'я було пов'язане з її корінням. По батьковій лінії у Огневич багате коріння: серби, угорці, один прадід навіть був італійцем.

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